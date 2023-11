Los derechairos siguen sacando raja de la tragedia acapulqueña. De una vez entiendan que sí se hicieron los avisos correspondientes a la llegada de Otis y se invitaba a la ciudadanía a acercarse a los albergues. Lo que fue inédito e inesperado para cualquier meteorólogo internacional fue el cambio de categoría 3 a 5 en tres horas. Algunos se quejan porque AMLO realizó su primera visita por tierra y no por aire. Recuerden que en esos momentos no se podía sobrevolar en la zona. La rapiña? Qué podíamos esperar de una ciudad de 1 millón de habitantes donde operan 150 células criminales en condiciones normales. Algunos lugareños reconocían a su “malandro de confianza” entrando a las tiendas con una lista previa de “encargos que ordenaban sus superiores”. Así algunos tenían la orden de entrar a Liverpool, otros al Oxxo, etc. Después de anunciado el extenso plan de ayuda, muchos reaccionarios mienten al decir “que no se ha hecho nada”. “Que no llega nada al puerto”.

Alazraqui y sus secuaces a cuadro, tuvieron la ocurrencia en vivo de enviar (entre los cinco), 100 litros de agua al puerto. Generosamente pagados por los 5 integrantes de la mesa. Seguramente no son “las señoras de la casa” y no se han dado cuenta que un garrafón de 20 litros cuesta 45 pesos, por lo que mandar 100 litros (es decir 5 garrafones), les costaría 225 pesos. No se vayan a quedar pobres. Otro que de plano la cajeteó fue Leo Zuckermann, quien cuestionó si valía la pena ayudar Acapulco porque sus hoteles ya estaban viejos y su turismo fuera de moda. El no se ha percatado que ahí vive un extensa población y que Acapulco y Coyuca no son sólo hoteles. Y si bien es cierto que nunca había sido entregada una ayuda de estas proporciones a los supervivientes de un desastre natural como este en México, la verdad es que también hace falta permear de esas despensas semanales, electrodomésticos, dinerito para limpieza y reconstrucción a las comunidades de la Costa Chica, la Costa Montaña y la Montaña. Lugares de difícil acceso.

El Grupo de Defensores de Derechos Humanos de Guerrero Tlachinolan empezó colecta para poderla llevar a 80 comunidades de San Marcos. También Ayutla de los Libres, Colombia de Guadalupe, Metlatónoc y Cochiapa el Grande. Estos últimos, solían ser los dos poblados más pobres de México, de toda América Latina y hasta incluídos en los. 10 más pobres del mundo. Perdidas las cosechas, tendrán que migrar a los estados del norte para trabajar como jornaleros porque hay gran escasez. En Guerrero, poblaciones enteras viven permanentemente damnificadas.El FONDEN no desapareció, tan sólo cambió de nombre y se le agregaron candados para que no fuera la caja chica de muchos políticos. Para cerrar les recuerdo de Roberto a Fernanda oiga es un programa en vivo puedes pasar por favor cuando el Copetes propuso, ante una terrible desgracia en Chiapas, que “mejor organizaran tandas para poder salir adelante?!”.

