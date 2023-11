Las lecciones de Otis

El huracán no solo amputó la vida de un número aún no cuantificado de vidas en Acapulco; se encargó de reducir a escombros más del 60% de las construcciones, el 87% de botes y barcazas; de abatir la red eléctrica y de generar los elementos para despertar el pillaje y ubicar a toda la población cercana a un millón de personas, al enfrentamiento violento en la búsqueda de los bienes básicos para sobrevivir.

El huracán Otis nos ha llevado a preguntarnos, cuándo y en qué nivel se rompió la cadena de responsabilidades. Ahora sabemos que la gobernadora Evelyn Salgado no apareció en días, pero hubiera sido lo mismo que hubiera estado presente. Resultado de un vergonzoso episodio donde su padre fue impedido de llegar a ser gobernador de Guerrero, por ser un consumado violador de mujeres, obtuvo el beneplácito del Presidente para ser coronada. Funcionaria sin ninguna experiencia, ajena al mínimo talento, fue atrapada por las circunstancias.

Igual recorrido es el de Abelina López Rodriguez, la presidenta municipal, ex perredista, ex diputada, llegó a justificar el pillaje con un lenguaje enredado y sin sentido. El recorrido del Presidente entre el lodo y los derrumbes nos lleva a preguntarnos, ¿la lógica es conciliable con la política? Quizás no hay hombres de Estado entre nosotros, solo pequeñas personas con papeles secundarios ante las necesidades del país.

Estamos a meses de tener un nuevo gobierno y en este ínterin, se da la primera lección de Otis. Todas las penas y tristezas son soportables si hacemos de ellas un relato convincente ante nosotros mismos, ¿pero cómo hacer uno a partir de la inconsistencia y la indiferencia para buscar provecho de la desgracia?

Segunda lección, ¿Qué destino puede tener una población a la que no se le asignan como prioridades la subsistencia digna, la educación, la salud, la justicia, la ciencia, el arte? No son sólo las construcciones de edificios, carreteras, hoteles, la tarea qué hay que hacer. Fundamental es barrer con las bandas de criminales que dominan a Guerrero y a innumerables territorios nacionales.

Tercera lección, hemos pasado del sustantivo al adjetivo. Vivimos de fábulas sin piso en la realidad. No basta señalar que la violencia y la injusticia existen para que se resuelvan. Urge que los culpables sean castigados y que el Estado muestre es digno de confianza y difunda valores que nos enaltezcan

Vivimos en medio de una amenaza: al ignorante, al desposeído, le entusiasma la idea de un hombre autoritario, un despota diría Ikram Antaki, porque inspira seguridad; el populismo despierta la gana de ser dirigido, orientado en sus emociones, en la parte visceral lo cual es más atractivo que en la realidad. Frente a esto, solo tenemos el discurso para asimilar el desastre.

El liberalismo fue una idea de izquierda defendida por David Hume, Adán Smith en Inglaterra. En Francia por Montesquieu. Entre nosotros es una entelequia que un poderoso huracán desviste y muestra con todas sus flaquezas, temores y vergüenzas.

POR RAÚL CREMOUX

PAL