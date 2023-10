Entrega del primer premio México 4.0

Ternium, que dirige Máximo Vedoya, recibió el Premio Concamin México 4.0 que la Cámara entrega por primera ocasión.

El galardón busca promover y reconocer desarrollos y soluciones a nivel nacional con tecnologías de industria 4.0 que contribuyen a la competitividad y sustentabilidad, por eso reconoció el proyecto “Desarrollo de plataformas especializadas para transporte de bobinas de acero” que presentó Ternium.

La empresa también recibió, por tercera ocasión, el Premio Ética y Valores en la Industria, y los premios a la Práctica Destacada de Medio Ambiente por el proyecto “Contención de polvos de óxido de hierro en patio de minerales / Domo y a la Práctica Destacada RRHH, por el programa “Mejores lugares para trabajar LGBTQ+ por Human Rights Campaign (HRC)”. Los cuatro premios fueron entregados en presencia de Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato, y José Abugaber, presidente de Concamin.

SEGUROS SIN AJUSTADOR

La aseguradora Zurich, que en México lleva Marc Martínez, se sumó al catálogo del Marketplace WOOW, de Margarita Zepeda Porraz, mediante un seguro de auto en el que los siniestros en los que no se involucre a terceros o alguna autoridad, puede ser atendido y valorizado mediante una videollamada. La Atención Virtual se ofrece desde cualquier dispositivo móvil y en tiempo real, por lo que de este modo el usuario ahorra cerca de una hora en recibir la atención, ya que es el tiempo promedio que las aseguradoras destinan en realizar el proceso de peritaje, además del ajustador que puede requerir hasta 40 minutos. Por lanzamiento en la aplicación, el producto estará disponible a partir de esta semana con descuentos y diversas opciones de pago.

NO SE VE FIN

De llegar Claudia Sheinbaum a la presidencia, y de no llegar a algún arreglo, el conflicto entre la cantera Calica y el gobierno de México por las dos mil hectáreas localizadas en Playa del Carmen continuará. Hasta ahora la autoridad no ha podido cerrar definitivamente a la compañía pues no existe un título de concesión ni tampoco es una minera, como equivocadamente se ha dicho. Las diferencias se siguen dirimiendo en el tribunal internacional de inversión extranjera (CIADI), en el que por cierto a México no le ha ido muy bien en el litigio. Le puedo confirmar que la propuesta enviada para la compra de los terrenos no prosperará, simplemente porque el valor ofrecido está muy por debajo del valor comercial del negocio.

REUNIÓN

Por primera vez, líderes de organizaciones internacionales en materia de protección contra incendios, se reunirán en México. Esto será en Expo Fire Protection & International Master Class 2023, en el WTC de la CDMX, el evento estará encabezado por el ingeniero Juan José Camacho Gómez, presidente del Consejo Nacional de Protección Contra Incendios (Conapci).

