Rebatinga a la vista

HACE TRES MESES el senador Germán Martínez le recomendaba a Xóchitl Gálvez que no podía fiarse, que debía mantener su rabiosa libertad, armar un equipo de profesionales honestos y entender que la política es convocar.

“Xóchitl le va al Cruz Azul, pero no la debe cruzazulear". Pero la candidata del Frente Amplio por México prestó oídos sordos al consejo y ahora, cada día, demuestra más y más que le está quedando grande la candidatura presidencial.

A su equipo ya de plano se le conoce en los corrillos como el Club de Toby, por aquello de que son hombres la mayor parte de sus asesores y cercanos; no trae agenda de temas para las mujeres y, cuando aborda los asuntos delicados, tropieza y vuelve tropezar.

En las reuniones con empresarios, financieros y grupos radicales de panistas, destacan sus discursos más por las majaderías y guarradas que expresa y no por las propuestas.

Desconectada de sus audiencias, la senadora cae en improvisaciones, que acompaña con pésimos chistes o puntadas. Ante este desastre, en las cúpulas del PRI, PAN y algunas mini tribus del PRD, saben que la campaña depende del humor de Xóchitl.

Y es que un día dice que no quiere apoyos, al otro se queja de que la dejaron sola y todo el tiempo parece que escucha, pero la realidad es que hace lo que le da la gana.

Pero ante todo ese desorden, falta de seriedad, soberbia y fuego amigo, principalmente entre panistas, el Frente y su candidata van entrar en otra ruta de colisión que, ésta sí, puede terminar de descomponerlo todo: la rebelión de las organizaciones de la sociedad civil que la apoyan.

Y es que ya en esta segunda fase, en la que no logra recuperar la tracción con la que inició, esos grupos que se amalgamaron en torno a la alianza Va por México y que tuvo como su principal artífice a Claudio X. González Guajardo, están en la línea de salida para pedir al PRI y al PAN posiciones.

Estamos hablando desde Unidos y Sí por México, del mencionado Claudio X, hasta el Frente Cívico Nacional de Guadalupe Acosta Naranjo, Une México de Juan Francisco Torres Landa, Sociedad Civil México de Ana Lucía Medina, Unidos por México de Marco Adame, Futuro 21 de Demetrio Sodi y Poder Ciudadano de Gabriela Sterling, entre otras.

Algunas de ellas quieren tener representantes ciudadanos en diputaciones locales y federales y van empezar a presionar, principalmente, a las dirigencias del PRI que encabeza Alejandro Alito Moreno, y del PAN, que preside Marko Cortés, ahora que inicie la repartición de los puestos de elección popular.

HABLANDO DE CANDIDATOS a puestos de elección popular, Alito ya tiene idea de qué priístas pueden llegar al Senado por la vía plurinominal. Los amarrados son precisamente él, Alejandro Moreno, como segundo en la lista, y la secretaria general del partido, Carolina Viggiano, como la primera opción. Agregue a la diputada Ana Lilia Herrera, al ex gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, al encargado del proyecto de gobierno del Frente José Ángel Gurría, a la actual senadora Beatriz Paredes y al también ex aspirante a candidato de esa coalición Enrique de la Madrid. Hay otros nombres que también se barajan, como el actual diputado Ildefonso Guajardo, que al igual que Gurría y De la Madrid, se bajó de la contienda por la tracción que mostró Xóchitl Gálvez, y el de Manlio Fabio Beltrones, que da por hecho que estará en la lista, aunque en una de ésas y no necesariamente por el PRI.

PARA ANDRÉS MANUEL López Obrador, el Estado de México es su prioridad en lo que le queda de gobierno. No sólo porque destronó casi un siglo de gobiernos priistas, sino porque será ahora bajo el gobierno de Delfina Gómez la principal reserva electoral de Morena de cara a las elecciones presidenciales de 2024, amén de ser cuna de grandes proyectos de movilidad y comunicación de alto impacto social, como el Tren México-Toluca, el Tren Suburbano y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Tan estratégico es, que encomendó al subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, allegarle recursos por unos 100 mil millones de pesos en los próximos 12 meses. El dinero no saldrá del Presupuesto de Egresos, sino de fuentes alternas: ahí el reto para el economista del Tec de Monterrey.

HACE UN MES, luego de que Claudia Sheinbaum se impusiera al resto de las corcholatas, le comenté aquí que Ricardo Monreal pedía como premio de consolación colar a su hija, Caty Monreal, candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, en relevo de Sandra Cuevas. Una opción que se está analizando es que vaya en fórmula de alianza Morena-Partido Verde, pero como propuesta por el segundo, a fin de que el instituto político de Jorge Emilio González no pierda el registro, cosa que sucedería si es al revés. Pero independientemente del cómo, Caty no la va tener muy fácil, porque Dolores Padierna se le va cruzar, lo que no es bien visto por las huestes de Sheinbaum por el ruido que puede generarle a Omar García Harfuch como candidato a la Jefatura de Gobierno.

EL QUE VA reaparecer la próxima semana luego de haberse tomando un mes de vacaciones, es Adán Augusto López. “Con su apoyo o sin él, voy a ayudar a todos los que me ayudaron”, dijo a sus cercanos en referencia a Claudia Sheinbaum. El ex secretario de Gobernación soltó tal sentencia con la seguridad que da haberse reunido a cenar con Andrés Manuel López Obrador horas después de haberse llevado la desilusión más grande de su vida, la cual alimentó su propio paisano. El primer beneficiario de tal afirmación es su ex coordinador nacional de campaña, Leonel Godoy. Y es que el ex gobernador de Michoacán ya coordina la Circunscripción 4, que abarca la CDMX, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Oaxaca.

PUES CON LA novedad de que Dante Delgado se acaba de reunir con Sergio Mayer. El dueño del partido Movimiento Ciudadano no lo descarta lanzar como candidato a la jefatura de la CDMX. El veracruzano es otro que por lo visto está apostando a la popularidad del personaje, mismo razonamiento de Claudia Sheinbaum para empujar con todo y la resistencia del ala dura de Morena a su ex jefe de la Policía, Omar García Harfuch. El futbolista y todavía gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, también intentó pelearla bajo esa misma lógica. Mayer ya dijo “de aquí soy”, lo que de concretarse tendría un gran damnificado: el diputado federal Salomón Chertorivski.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

