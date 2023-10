¿Apoyos de López Gatell?

Sin duda, muy osadas las declaraciones que hizo el exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al decir que en sus aspiraciones a convertirse en el candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México, ¿tiene gente que lo apoya?

Es bien sabido que el exfuncionario federal busca una posición en 2024 para tener el tan necesario fuero, que, para él, es indispensable dada su muy cuestionable actuación en la pandemia de COVID-19, en la que sus pronósticos le fallaron fatalmente al calcular el número de muertos que dejaría.

Diversas organizaciones sociales y, en general, la gente, han venido insistiendo en la demanda en torno a que el exfuncionario de la Secretaría de Salud, en algún momento, tendrá que responder por sus omisiones y errores, que son insalvables.

Por si fuera poco todo el desastre que causó el exsubsecretario en la pandemia de COVID-19, hay otros datos nada alentadores sobre la vacunación infantil en México que resultaron gracias a los “buenos oficios” de López-Gatell.

De acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, (ENSANUT), del Instituto Nacional de Salud Pública, más de la mitad de los menores no cumplen con un esquema completo al cumplir un año y casi 73 por ciento no ha concluido la segunda dosis, y este problema se ha agudizado en la presente administración.

Por eso, no es tanto que López-Gatell esté enfocado en convertirse en el sucesor, ahora, de Martí Batres Guadarrama, quien entró en lugar de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino. Él sabe bien que prácticamente no hay quién en Morena le haga sombra a Omar García Harfuch, y mucho se comenta en los corrillos políticos que a quien ocupa el segundo lugar en esa carrera, que también sabe que no va a ganar, la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada, es la que podría convertirse en la líder de la bancada morenista de la Cámara de Diputados, lo que constituiría definitivamente un gran premio.

Desde luego, y por más que insista en que tiene seguidores y afectos, que las animadversiones provienen del pensamiento neoliberal y que su pretensión es “humanizar” a la ciudadanía de la capital de la República, a López-Gatell no le da, por ejemplo, para ser el líder del Senado de la República y coordinador de la fracción parlamentaria del partido oficial en la Cámara alta, pero sí para obtener un escaño o una curul que le proporcione el fuero que requiere más, si no llegara Morena a retener la Presidencia de la República, y en el fondo para el exfuncionario, con eso es suficiente.

El exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que como se ha podido comprobar, politiza todo lo que toca, ya dejó a su sucesor en su puesto y es Ruy López Ridaura, y aunque López-Gatell ya se fue, la etiqueta de polémico no se la podrá quitar nunca.

POR ADRIANA MORENO

COLABORADORA

