AMLO limpia el honor de Peña

Hizo justicia el presidente López Obrador al expresidente Enrique Peña, a quien fue su secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y al Ejército Mexicano, al deslindarlos de toda responsabilidad por el caso Ayotzinapa. Es decir, sin querer queriendo reivindicó la validez de la Verdad Histórica del entonces procurador Jesús Murillo Karam.

“Lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales —esa es mi hipótesis— y la delincuencia que dominaba esa región.

“Que esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido el delito de omisión es otra cosa a que, desde el gobierno, desde arriba, Peña hubiese ordenado, o el general secretario de entonces (Cienfuegos), la desaparición de los jóvenes. No, no”, sostuvo en su conferencia matutina del martes.

Es decir, el mandatario que en sus años de opositor usó el tema con fines electorales, confirmó de viva voz la conclusión a la que en su momento llegó la administración de Peña Nieto: que los 43 muchachos fueron levantados y ejecutados por integrantes de un grupo criminal (Guerreros Unidos), con la complicidad del obradorista alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su policía.

Esa misma declaración del Presidente limpia también, en automático, la reputación de personajes que la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia, encabezada por el subsecretario de la Segob, Alejandro Encinas, intentó mancillar involucrándolos, sin pruebas sólidas, en la desaparición de los jóvenes.

Entre ellos, el actual aspirante a la candidatura de Morena para la jefatura de Gobierno, Omar García Harfuch; el ex comisionado de la Policía Federal Preventiva, Manelich Castilla; el ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco; y el ex vocero de Peña, Eduardo Sánchez.

En contra parte, deja en ridículo monumental al propio Encinas, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, comandado por Ángela Buitrago; y a la horda de solovinos que, por hacerle el juego al AMLO opositor, pasaban lista de los 43 y se desgañitaban culpando a Peña y al Ejército.

A los padres de los 43, a ellos, los deja con un palmo de narices.

*

Como la “evolución tecnológica más importante de Sky”, calificó Luis Malvido, Chief Executive Officer de Sky para México y Centroamérica, su nuevo sistema Sky+, que funciona con inteligencia artificial (IA) en aras de brindar al usuario “la mejor y más efectiva experiencia de entretenimiento en un solo dispositivo”.

Esta plataforma prevé revolucionar la forma en que los mexicanos ven la televisión, pues se trata de personalizar la experiencia de consumo de entretenimiento y ofrece lo último en tecnología y la mayor cantidad de contenidos exclusivos y diferenciados.

El producto es único en nuestro país y funciona con sistema operativo Android, a través de una red inalámbrica. Incluye tecnología 4K y sistema multicámara en transmisiones de partidos de futbol. Es capaz de aglutinar en un mismo dispositivo la amplia programación de Sky TV y todos los contenidos de otras plataformas de streaming.

Es decir, recomienda contenidos de los canales y de todas las plataformas conectadas, con base en preferencias personalizadas de cada usuario y búsquedas de voz, lo que se puede visualizar tanto en la pantalla de televisión, como en dispositivos móviles a través de la app Sky+. Así, los mejores contenidos pueden ser encontrados de manera rápida en un mismo lugar.

“Este es un producto diseñado para México, por manos 100% mexicanas, como resultado de un análisis profundo de sus hábitos de consumo, necesidades y preferencias. Con Sky+ facilitamos la búsqueda de contenidos en diferentes plataformas y nuestros clientes obtienen mayores beneficios”, explicó Diego Benavides, Chief Marketing Officer de Sky para México y Centroamérica.

*

EN EL VISOR: Al rincón de los desechables de la 4T están orillando a Marcelo Ebrard, a quien sus antes incondicionales van dando la espalda ante las ofertas de Morena que les garantizan hueso para los próximos años. Al excanciller le espera un ostracismo similar al de Porfirio Muñoz Ledo y el ex líder moral de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas.

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

RAYMUNDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@R_SANCHEZP

