Los otros datos que lastiman

Hace unos días ingresó entre aplausos de la gente del lugar a un pueblo de Chiapas un grupo armado del Cártel de Sinaloa. Las imágenes fueron grabadas en la carretera entre Frontera Comalapa y San Gregorio Chamic, dos municipios chiapanecos de la frontera con Guatemala.

Es evidente que es una zona sometida por los grupos del crimen organizado que se disputan las rutas hacia el norte. Como siempre, el presidente de la República tiene otros datos.

Son preocupantes en sí mismas las grabaciones o las fotos de lo sucedido en Chiapas, pero más alarmante es ver que es común que estas imágenes se vuelven realidad en todo el país. Hay cabeceras municipales cercadas por el crimen organizado, donde se corta la luz, el agua y se provoca el desabasto de comida y gasolina, según las denuncias de los pobladores, a través de la prensa local.

Y a todo esto, donde está la Guardia Nacional para proteger a la población del crimen organizado, donde están los gobernadores, los alcaldes, que también deberían de trabajar todos los días para combatir este flagelo que azota a comunidades enteras.

Al parecer los únicos que se la juegan son los reporteros locales al denunciar los hechos, y las organizaciones de derechos humanos que llevan tiempo denunciando las desapariciones, el reclutamiento forzado y los desplazamientos masivos de la población.

El presidente López Obrador tiene otros datos, minimiza los hechos acontecidos en Chiapas, argumentando que “es un asunto muy limitado a una región”. De hecho, calificó como propaganda los videos difundidos y destacó que “afortunadamente no ha habido muchos asesinatos”.

Resulta increíble que el presidente de la República verdaderamente piense que los videos son ampliamente difundidos debido a una campaña de propaganda con fines electorales. Ya basta de que exista una realidad paralela entre lo que ve y piensa López Obrador y lo que padece y enfrenta todos los días mucha gente en el país.

Ya basta de los otros datos, de realidades paralelas, no se puede tapar el sol con un dedo, los hechos que suceden a diario lastiman a la gente, el crecimiento del crimen organizado es innegable.

Lo que acontece en diversos municipios no es propaganda, no son asuntos limitados a una región, son enfrentamientos entre grupos del narcotráfico que aterrorizan a la población y los hacen sentir inseguros en sus propias casas.

Así que ya es tiempo que dejemos de culpar a la “derecha” de esparcir propaganda, de pensar que la culpa la tienen los medios de comunicación, hay periodistas locales que literalmente se juegan la vida al dar a conocer hechos como el que aconteció en Chiapas.

Dice el presidente de la República que afortunadamente no ha habido muchos asesinatos en Chiapas en general. Esos datos no son ciertos, y aunque fuera un asesinato, es suficiente para replantear la fallida política de “abrazos no balazos”.

Basta de ver todo con tintes electorales, no todo es el 2024, la gente quiere vivir en paz y que el Estado cumpla con su principal obligación que es garantizarle a la ciudadanía una seguridad pública eficiente y eficaz.

El no reconocer la realidad actual es subestimar a la gente, es lastimar a todos aquellos que han perdido un familiar, un hijo, debido al empoderamiento del crimen organizado en gran parte de la república mexicana.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

EDUARDOMACG@ICLOUD.COM

@EDUARDO84888581

PAL