Anuncio pospuesto

Morena no dio razones del porqué posponer el anuncio de quiénes serán sus abanderados en las contiendas por las nueve gubernaturas que se votarán en el 2024. Sincronizada y ordenadamente, ninguno de los cerca de 45 contendientes en las internas objetaron.

Por un lado se puede decir que se agradece. La tragedia que se vive en Acapulco y municipios aledaños de Guerrero haría inaguantable otros nueve festejos políticos —desplantes y desprecios a la ciudadanía— como lo fue el segundo informe de labores de la presidenta municipal de Chilpancingo. Es probable que el presidente de la República o el propio dirigente de Morena, Mario Delgado, haya leído las señales del malestar social y por lo mismo decidió posponer los anuncios al menos dos semanas. Digo, los políticos cuatroteros no dan paso —así sea en reversa— sin que ello les signifique una ganancia electoral.

Se requiere que todo México, empezando por su clase política, en estos momentos se concentre en apoyar a toda la población guerrerense afectada por Otis. Idealmente, en vista del daño causado por el meteoro, la ayuda que se requerirá no será de días sino de meses. En todo caso se agradece, así sea por un par de semanas, no escuchar las nueve farsas que se dan en CDMX, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Los suspirantes y aspirantes por la coalición compuesta por Morena, PT y PVEM tendrán que calmar sus ansias, sus enojos y sus triunfos por once días más.

Por otra parte, no obstante, es posible que algunos de los escenarios que varios de los candidatos tenían más que ensayados cambien de aquí al 10 de noviembre. ¿Por qué lo digo? Pues debido a que los directivos de Morena han argumentado que la razón de la posposición es que “han cambiado las condiciones”, pero sin alcanzar a establecer —al menos públicamente— cuáles elementos se han visto modificados.

Dado que la normatividad relativa a la paridad a la que arribó el INE para los contendientes ya se conocía de antemano, la única cuestión que ha cambiado —y que posiblemente trastocará los planes que tenía AMLO para las entidades en disputa— sea el huracán OTIS. No es lo mismo hacer frente a segundas posiciones desencantadas y enfurecidas siendo un movimiento político en la cima de la popularidad (como ocurrió cuando Marcelo Ebrard decidió marcar distancia y presentar denuncias) que cuando se pasa por un momento en que se está en entredicho.

Las disyuntivas tipo el elegir entre Clara Brugada y Omar García Harfuch para la Ciudad de México a raíz de Otis, de pronto se han tornado más difíciles para López Obrador. Los pocos puntos porcentuales de diferencia que podría aportarle a Morena el ex secretario de Seguridad capitalino hoy ya no son tan desdeñables. Por su parte, un rompimiento del ala dura del Movimiento en la CDMX, que apoya a la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, no se ve tal fácilmente superable como hace unos cuantos días. Y así con otras entidades: AMLO no se puede dar el lujo de sacrificar, en aras de una candidatura femenina, votos que sí asegurarían figuras masculinas en un estado (¿Chiapas? ¿Morelos?).

Repitiendo o no el levantamiento de las encuestas, ¿la redefinición de Regeneración Nacional dictará asegurar las entidades donde es más fuerte Morena (Tabasco, Puebla, Veracruz) y de plano sacrificar las que hasta hace poco se vislumbraban posibles (Yucatán, Guanajuato, Jalisco)?

Mientras Andrés Manuel toma decisiones (porque en realidad es él quien, a partir de su estrategia en relación a la Ciudad de México, decide todo; eso y lo demás) sería bueno que Morena —la oposición también está invitada a hacerlo—, sin hacer alarde de ello, donara a los damnificados por Otis. TODO el dinero que piensan gastarse en estas dos semanas adicionales de campañas. Eso en realidad ayudaría mucho más que cualquier promesa o anuncio pospuesto. Se vale soñar.

POR: VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

