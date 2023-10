No subestimen a Televisa

En ocasiones los mercados hacen cosas raras. De hecho, el término ‘comportamiento irracional’ es común en el medio bursátil y financiero cuando no hacen sentido ciertas cifras y no empatan con la realidad. Algo de esta naturaleza le ocurrió a Televisa en tiempos recientes, cuando el precio de sus títulos en la Bolsa Mexicana de Valores no reflejaba la realidad de las cifras que presentaría como resultado de su desempeño en el tercer trimestre del año.

El viernes hubo llamada de Televisa con inversionistas, que es la comunicación típica tras la presentación de resultados trimestrales. Tras la llamada el valor de la acción empezó a mostrar tendencia de recuperación. Era lógico, porque semanas atrás el valor de mercado de la emisora llegó incluso a caer sensiblemente, alcanzando un valor de capitalización que equivalía a 30 por ciento menos de la disponibilidad de efectivo que la empresa sostenía en la caja al cierre del trimestre.

Es verdad que Grupo Televisa reportó un cierre trimestral con disminución de ingresos de 4.9 por ciento en comparación anual, y una caída de 8.8 por ciento en utilidades, también anualmente. Pero el flujo de caja fue registrado en más de $32 mil 600 millones de pesos, lo que supera con creces el valor bursátil, que se estaba ubicando en casi $10 mil millones.

Hay que considerar que al dinero en caja se debe sumar, además de un buen desempeño financiero, el valor de varios activos. En adición, la empresa se ha embarcado en una sensible disminución de deuda, logrando pagar compromisos que incluso tenían márgenes de vencimiento holgado. Esta compañía, copresidida por Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, ha estado generando muchas eficiencias operativas y nuevos contenidos tanto para México como para Estados Unidos. Un tema a destacar es la plataforma ViX, que ha despuntado en transmisión de contenidos en español vía internet.

Hay quien ya está viendo la realidad como es. Instituciones como ITAU ya están recomendando compra de los títulos de Televisa con precio objetivo de Dlls. $11 por cada acción; mientras que Goldman Sachs ha señalado la subvaluación de los títulos de esta emisora en el mercado.

DE-CIX

DE-CIX, una de las firmas de conectividad e intercambio de redes para internet más importantes, lanzará un centro de interconexión en México, con dos locaciones centrales, en la CDMX y Querétaro. En estos días se hará el anuncio oficial por parte de Ivo Ivanov, su CEO, considerado líder del sector telecomunicaciones. Las soluciones de DE-CIX permiten a muchas empresas evitar interrupciones y latencias, manteniendo la continuidad del negocio incluso en momentos críticos.

AT&T

La empresa que encabeza Mónica Aspe abrió su red para que los usuarios de pospago y prepago se comuniquen sin costo en Guerrero.

