Una salida a medias y un “reingreso” que no fue

México no reingresó hace unos días al G77+China (antes G77). Pero al margen de la franca desinformación en torno al presunto regreso, habría que analizar el significado y trascendencia de tal "reingreso".

¿Salir del G77 fue decisión “correcta”? Con su retiro en 1994, México renunció a fuertes posibilidades de liderazgo en foros multilaterales donde ese grupo tiene enorme peso; se privó de una opción importante para amplias concertaciones internacionales con numerosos países agrupados, algunos muy afines. Innegable. Pero otros dijeron que, a cambio, se abrieron grandes posibilidades con los países desarrollados en foros donde realmente ya comenzábamos a pertenecer o pertenecemos. ¿Fue así?

Cuando México ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo informó el 14 de abril de 1994, al Presidente en turno del G77+China. Cortesías político-diplomáticas aparte, se comunicaron por escrito tres puntos esenciales:

1. Expresamente, que por ingresar a la OCDE nuestro país “dejará de participar en toda concertación de posiciones de países en desarrollo frente a países industrializados”.

2. Participará “en distintos mecanismos de concertaciones de posiciones de países en desarrollo respecto a la agenda multilateral con los países miembros” de la OCDE.

3. México se proponía “seguir participando en los trabajos de cooperación y coordinación del grupo de América Latina y el Caribe” (llamado GRULAC) “y de otros mecanismos de concertación regional en temas de interés común”.

Quien desee comentar el tema de la falsa noticia del reingreso reciente de México al G77+China, o la intención de hacerlo, debería tener en cuenta que no se cumplieron cabalmente ni el primero ni el segundo punto, y el tercero se realizó sólo en parte y confusamente, hasta la fecha.

Los foros más importantes para participación concertada del G77+China frente a otros grupos de países son la 5a Comisión de la ONU en Nueva York y, en especial, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), en Ginebra.

Esta última es emblemática, porque es precisamente donde más incide el G77+China, ya que el vínculo G77/UNCTAD es consustancial, desde sus orígenes, lo uno surgió y existe para lo otro. En la UNCTAD nunca concluyó la confrontación de los países en desarrollo con las naciones desarrolladas sobre los puntos más importantes de la “agenda multilateral”, ni siquiera con el fin de la guerra fría y el mundo bipolar.

Cuando menos en la UNCTAD no se cumplió ni buscó cumplir el nuevo alineamiento expuesto en su carta de retiro. México nunca se incorporó en forma alguna ni se coordinó con el grupo que (por el TLC) podría haberle correspondido: el JUSCANZ (Japón, EUA, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otros), mucho menos con el grupo Unión Europea, cuyos miembros son casi todos de la OCDE y que por su carácter no fue lugar para concertar posiciones frente al G77+China, en la UNCTAD o donde sea.

En cambio, para no aislarnos del todo, por vía del GRULAC seguimos asumiendo indirectamente posiciones cercanas al G77+China. Décadas después, delegaciones de países desarrollados seguían asombrándose al saber que México no era G77.

En suma, todos los gobiernos “neoliberales” y el actual hasta ahora dejaron al país en un contradictorio y desventajoso limbo de único “país del GRULAC no miembro del G77+China”, y prefirieron no aplicar cabalmente la decisión de 1994 ¿Fue con razón?, tal vez. Pero quienes afirman hoy que reingresar a ese grupo sería “volver al pasado”, deben saber que nunca “salimos” cabalmente y no ocultar que Chile, Costa Rica y Colombia son OCDE y G77+China al mismo tiempo, y que Brasil e Indonesia estarán pronto seguramente en la misma condición.

