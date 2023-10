La belleza en lo dañado

La belleza hegemónica mostrada en una fotografía: una mujer esbelta, de rasgos finos, con un sensual rostro y una mirada enigmática. Pero la imagen no es impoluta, a la perfección le falta un seno. En 1993, The New York Times Magazine presentó un autorretrato de Matuschka, una hermosa mujer con la cicatriz de su mastectomía.

Beauty Out Of Damage es la obra que conmocionó a los estadounidenses y que creó conciencia sobre el impacto del cáncer de mama. La decisión editorial generó una revolución, fue el nacimiento del movimiento contra el padecimiento: al mostrar en primera plana una chica en topless se rompió el silencio de miles de mujeres que se habían mantenido ocultas y avergonzadas de sus cuerpos.

A los 37 años, Joanne Motichka, conocida como Matuschka, fue diagnosticada con la misma afección que mató a su madre años atrás. La modelo fue sometida a una mastectomía, realizada por error médico. Entonces, la joven convirtió su experiencia en activismo.

Al ser diagnosticada no sólo temió por su vida sino por su trabajo: ahora tenía un cuerpo “asimétrico y antiestético”. Sus retratos “sin senos” la desafiaron a tomar fotografías hermosas con su nueva figura y, una vez publicadas, el mensaje llegó a miles de personas.

La imagen fue elegida por Life entre las "100 fotografías que cambiaron el mundo", y ella fue nominada al Pullitzer, aunque también tuvo detractores que la acusaron de generar controversia y surgió el temor de que más mujeres no se checarán por miedo a terminar sin pechos. Otras, sin embargo, se veían a sí mismas retratadas: la imagen las hizo sentir “normales”. Para Carol Spiro, presidenta de Breast Cancer Action, “la portada hizo más por el cáncer que cualquier otra persona”. Matuschka confirmó que la belleza es una convención y que todas, con o sin senos, tenemos el derecho a ser miradas y aprobadas.

