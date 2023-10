¡Ay! Esos enfermos golpistas…?

En cualquier lugar del mundo, una de las peleas más duras y arduas es el poder atender de manera correcta a quienes padecen enfermedades crónicas. El mismo IMSS tiene programas para la prevención de estas enfermedades como es el PREVENIMSS y ahora también vía las empresas ELSSA (programa de afiliación voluntaria al Instituto para crear entornos laborales saludables y seguros) que busca prevenir enfermedades y disminuir los accidentes de trabajo.



Sin embargo, no son suficientes (y no porque sean malos programas). Son insuficientes porque el presupuesto federal destinado al sector salud ha disminuido. Porque prolifera la corrupción con el dinero que debería destinarse a la mejora de la salud de los mexicanos y porque diversos fondos que existían para tratar enfermedades crónicas han disminuido considerablemente o se han esfumado.



El Fondo para Enfermedades Catastróficas, creado en el 2005, y que crecía con aportaciones anuales que no se habían tocado —pues estaban reservadas para situaciones nacionales de emergencia— es uno de ellos. Nada se ha informado en relación a en qué o para qué se utilizó el dinero que ahí se tenía.



O el desfalco del hoy desaparecido INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar), el cual fue creado a principios de este sexenio y, dada su desaseada administración, desaparecido (junto con sus dineros) del mapa de la administración pública federal. La 4t optó por crear ese engendro que no soportó ni el saqueo ni la mala administración, en lugar del Seguro Popular que era un organismo funcional, si bien perfectible.



Se calcula que el saqueo al INSABI supera los 114 mil millones de pesos; el mayor desfalco en la historia de México. Para poner las cosas en perspectiva, el saqueo de Segalmex alcanzó los 15 mil millones de pesos, la ‘estafa maestra’ (durante el gobierno de Peña Nieto) casi los 8 mil millones de pesos, y los dineros de los fideicomisos “desaparecidos” sumaban los 13.5 mil millones de pesos.



No obstante lo anterior, ahora, con un cinismo absoluto, ante la solicitud de información en las plataformas de transparencia sobre el manejo de recursos del INSABI durante su existencia, la respuesta de los supuestos responsables es que no pueden dar ni decir nada dado que dicho instituto ya no existe. ¡Menuda desfachatez! Con esa respuesta dan carpetazo a lo que debería ser la rendición de cuentas de más de 114 mil millones de pesos.



Algo queda claro: ese dinero no fue utilizado para generar un sistema de salud como en Dinamarca. De hecho, según cifras del CONEVAL, entre el 2018 y 2022 se duplicó el número de personas con carencias de servicios sanitarios. Esto es, cuatro de cada 10 mexicanos carece de servicios de salud. Pasamos de 20.1 millones de personas sin acceso a estos a 50.4 millones. ¡En menos de cinco años la población que no tiene acceso a la atención médica aumentó en 30 millones de personas!



Ahora, dadas la carencias, con el esquema de que sea el IMSS-Bienestar el que atienda a quienes estaban inscritos en el INSABI, el acceso a la atención médica solo empeorará. De hecho, la misma 4t no confía en el sistema de salud pública. Para muestra un botón: el personal del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado devengará en gastos médicos 82 millones de pesos a través del sector privado…



Imposible decir que en sexenios pasados el sistema de salud era como el de Dinamarca, mas definitivamente sí era mejor a la tragedia que hoy estamos viviendo.



A esta administración gubernamental solo le falta decir que es debido a los enfermos que México no logrará ser como Dinamarca en materia de salud. Momento: las autoridades del sector salud ya sugirieron precisamente esto. Antes también se les ha llamado traidores y golpistas a los enfermos….



Actualmente no hay un sistema en nuestro país que soporte el incremento de personas con enfermedades crónicas. Pero ello no se debe a las personas o a sus enfermedades, sino al desvío de los recursos que debían ser destinados a atender a los mexicanos.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

EEZ