Los desacuerdos en Morena

El bastón de mando entregado a Claudia Sheinbaum luego de ser nombrada dirigente del movimiento que apoya a la 4T recibió su primer raspón. Un mal antecedente frente a las designaciones de candidatos que vienen en las nueve entidades en disputa, donde las inconformes podrán ver lo sucedido en la Ciudad de México como un ejemplo a seguir.

El vacío hecho en el Estadio Azul el martes por la tarde sorprendió más a los opositores que a los militantes de Morena y reflejó la pugna existente entre los considerados “duros” del partido y los moderados. Los primeros, abiertamente inconformes con la posible designación de Omar García Harfuch como candidato a la Jefatura de Gobierno. Hay otros que están tratando de mostrar su

músculo, para llevar agua a su molino.

Como se sabe, estos eventos tienen cuotas. Líderes morenistas locales tienen que aportar cierta cantidad de personas. Fue notoria la ausencia de gente desde Iztapalapa y la alcaldía Gustavo A. Madero. Un importante mensaje justo cuando las encuestas se están levantando.

Pero ¿qué podría pasar en otros estados? Mucho depende de qué sucederá con la decisión del Instituto Nacional Electoral de imponer una cuota en las 9 gubernaturas en disputa: 5 para mujeres y 4 para hombres. Esto complica las designaciones para varias entidades, que ahora quedaron en manos de Claudia Sheinbaum como jefa del movimiento. La futura candidata ha optado por el pragmatismo, como en la capital. Omar García Harfuch es quien tiene mejores resultados en las encestas y por eso se impulsa su candidatura.

De prosperar la orden del INE (falta ver si los partidos impugnan o no en el Tribunal Electoral), con los criterios de paridad sustantiva de género y del principio de alternancia de género, las cosas podrían complicarse en Puebla, donde Ignacio Mier y Alejandro Armenta tendrían que ceder. O en Guanajuato, donde Ricardo Scheffield no podría repetir. En Jalisco, Carlos Lomelí debería ceder su lugar a Claudia Delgadillo. Casos a no perder de vista serían los de Yucatán, Morelos y Tabasco, donde hay compromisos con aspirantes del sexo masculino pero tocaría que fuera mujer la candidata.

Al cierre de esta columna, Morena informó que posponía para el 10 de noviembre el anuncio de los aspirantes ganadores de las encuestas para candidatos a gobernador, signo claro que no hay consenso para definirlos.

Claudia Sheinbaum tendrá que demostrar el desarrollo de su colmillo político y ver quienes resultan las corcholatitas más competitivas para atraer votos a las urnas. Las simpatías y las cuentas a deber quedan al margen. Lo que importa es la posibilidad de ganar.

CONTRASEÑA: Nuevo León seguirá dando noticia respecto a personajes políticos prominentes. Apunte a Tatiana Clouthier como una futura aspirante al Senado de la República por el estado que todavía gobierna Samuel García Sepúlveda. Será interesante ver a la exsecretaria de Economía compitiendo contra los alfiles del mandatario.

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@CARLOSZUP

MAAZ