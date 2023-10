Novedades que trajo el huracán

Al margen del modo tremendamente acelerado, terrorífico, en que subió a categoría 5, el huracán trajo unas cuantas novedades. Son, en efecto, varias las cosas que no habíamos visto nunca.

Desde luego, no habíamos visto a un presidente atorado en un jeep, en la carretera, incapaz de llegar a la devastación, como le pasó al Segundo Más Popular del Mundo “por los caminos del sur”. Consecuentemente, tampoco habíamos visto una foto como la de los militares y los polis subidos en la defensa del referido jeep, supongo que saltando sobre ella coordinadamente para ver si lograban desatascar las llantas, onda microbús en el bajo puente de Vaqueritos o en Tláhuac cuando pega una “lluvia atípica”. Tampoco habíamos visto que el presidente, al final, tuviera que darse por vencido, caminar en el lodo y agarrar un helicóptero… Para ir de regreso a casa. A los que repiten que nuestro titular del Ejecutivo “gobierna con símbolos”, ahí les dejaron uno de veras contundente. Me imagino que la prensa y los x-tuiteros oficialistas aprovecharán para decir que es conmovedor que un líder vaya por tierra a una zona de desastre, para ver, oír y oler lo que sufre el pueblo bueno. Pero no entro al tema porque eso ya no implica novedad alguna.

Sí es nuevo, en cambio, que 15, 18 o 22 horas después, no haya dado alguien, por parte del gobierno federal, un dato más o menos preciso, o un intento de dato, o unas ganas de ofrecer un dato, el que fuera, sobre las consecuencias de Otis. Se entiende que una buena parte de Guerrero estaba incomunicada y que los alcances de la destrucción hacen imposible las precisiones, pero los minutitos dedicados al asunto en la mañanera estuvieron, la verdad, muy poco aterrizados. No muy de genio de la comunicación, pues.

Otra novedad es que una candidata a la presidencia prefiera seguir con las actividades proselitistas del otro lado del país, en Chihuahua, en vez de aprovechar la ocasión para mostrar su vocación humanitaria y humanista y correr a la foto con botellas de agua, rollos d papel de baño y latas de sardina para los hermanos en desgracia. Ya sé que finalmente sí se regresó, pero estuvo tardada la decisión, ¿eh?

En la misma línea, es también una novedad que, 24 horas después, la gobernadora, la Evelyn, no haya tenido el decoro de hacerse la foto sobre algún escombro, o bajando de un helicóptero, o cargando a un bebé. Ni sus luces, salvo por las redes sociales, que también tienen lodo, pero a fin de cuentas más fácil de limpiar. A lo mejor es porque la 4T tiene una estrategia medio rara de evacuaciones y apenas dio tiempo de sacar a una persona. Al menos, a la hora de escribir estas líneas, nos hemos salvado de que “papá Félix” se aviente un bolero.

Lo que no va a tener nada de nuevo, a estas alturas, es que la reconstrucción se la encarguen al ejército.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

PAL