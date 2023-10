Cumbre de Palenque: Oportunidad para sacar más dólares y petróleo a México

*No es broma, hace unas horas llegaron a nuestro país los dictadores de Cuba y Venezuela, invitados por el presidente Andrés Manuel López Obrador para participar en un encuentro en el que se abordará “la regulación del flujo migratorio hacia Estados Unidos”. Se trata de Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro, los ejecutores de las políticas castro-chavistas que han expulsado de sus países a miles de inocentes que huyen de la miseria, el hambre y la represión. Sin el mínimo pudor, los verdugos de esas masas humanas que saturan caminos y ciudades de México en su peligroso tránsito hacia el norte, se reúnen a todo lujo en Palenque para solucionar la crisis migratoria que ha puesto en nuestra contra a Estados Unidos, y particularmente a los gobernadores de Texas y Arizona. Más allá de los abrazos y los discursos para la foto, lo que es seguro es que este encuentro no dará ninguna solución al conflicto que ellos mismos han provocado. Sin embargo, el viaje de los impresentables represores Díaz Canel y Maduro no será de gratis. Es una nueva oportunidad para, con el pretexto de “resolver el problema desde sus raíces”, sacarle al presidente mexicano más ayuda económica y petróleo que, a fin de cuentas, el presidente de México ha dicho no tiene que pedirle permiso a nadie para regalárselos.

*En las últimas semanas Alejandro Moreno, líder de lo que queda del PRI nacional, evento tras evento, gira tras gira, ha puesto como prioridad el nombre de Xóchitl Gálvez como prioridad para ganar las elecciones del próximo año a la presidencia de la República, en lugar de buscar la unidad del partido que lidera. Es decir, la senadora hidalguense se ha convertido en la esperanza de Alito para que el PRI no desaparezca de la faz de la vida política del país después de haber detentado por más de 80 años el poder en las cámaras, los estados y la presidencia. Por lo pronto, el tricolor empieza a calentar motores para el próximo mes de noviembre que es cuando inician las precampañas federales y poner toda la carne al asador, según la instrucción directa de la presidencia del PRI nacional. Y como no ha de estar preocupado el campechano dirigente del priísmo nacional, si la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y su líder nacional, Isaías González Cuevas, han expresado que analizan adherirse a Morena, lo que sería un duro golpe al CEN priísta.

*El próximo 30 de octubre será la fecha en que Morena dará a conocer los resultados de sus encuestas internas y los nombres de mujeres y hombres que serán sus candidatos a las elecciones del próximo 2 de junio en que nueve estados renovarán sus respectivos gobiernos. Por lo pronto a los actuales suspirantes ya se les advirtió que deberán acatar el resultado de lo que ordene el presidente, perdón, las encuestas internas, y abstenerse de cualquier tipo de berrinches o pataleos para evitar casos como el del carnal Marcelo. Por lo pronto, los golpes por debajo y por encima de la mesa están a la orden del día, con la quita y borrado de propaganda de candidatas y candidatos, campañas negras, guerra de lodo, filtraciones a medios impresos y electrónicos de audios como el que evidencia el supuesto apoyo de Graco Ramírez a Margarita González Saravia en Morelos, la presunta responsabilidad de García Harfuch en el caso Ayotzinapa, el pasado priísta de los primos Armenta y Mier en Puebla, el enriquecimiento inexplicable de Ricardo Sheffield en Guanajuato, y un sinfín de chapucerías que ya cansan a los ciudadanos hartos de estridencias y toneladas de basura electoral ante la mirada complaciente del INE completamente rebasado. Y ármese usted de paciencia porque el asunto apenas empieza…

*Se necesita tener verdadera cara dura como la de Hugo López Gatell, quien como subsecretario de salud tuvo la encomienda de enfrentar y dirigir la estrategia nacional (si es que la hubo) contra la pandemia de covid 19. Y es que a pesar de sus mentiras y errores que costaron la vida a más de 800 mil mexicanos cuando él mismo dijo que 60 mil víctimas serían una tragedia, el también llamado Doctor Muerte tiene el descaro de lanzarse como aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México pero no sólo eso, para lograrlo está pidiendo una cooperación para sufragar los gastos de su movimiento. En redes sociales, López Gatell, el que a principios de la pandemia sostuvo reiteradamente que el uso de cubrebocas era innecesario, que en 2020 omitió mencionar que había 31 millones de contagiados (34 veces más de lo reportado por él mismo) y que se resistió a cambiar de estrategia como lo exigieron científicos que lo acusaron de incompetencia técnica-médica, llama ahora a ciudadanos a financiar su campaña con donaciones desde 250 hasta 5 mil pesos, a cambio de ser reconocidos en sus redes como “ciudadanos comprometidos”. Por lo pronto, el epidemiólogo ya lleva más de 70 donativos por más de 67 mil pesos y su meta es llegar a 150 mil a fines de octubre. ¡Ahí con lo que guste cooperar joven!

*Con aquello de que “son usos y costumbres de los pueblos originarios y nosotros no podemos hacer nada”, el estado de Chiapas se le sigue desmoronando en las manos al que cobra como gober en aquella entidad, Rutilio Escandón Cadenas. La nueva es la retención de seis elementos de la Guardia Nacional capturados el viernes en el municipio de Oxchuc, en los límites con el vecino municipio de Ocosingo, cuyos captores, comuneros de Mesbiljá, exigen 15 millones de pesos para liberarlos con vida. Hasta el momento los uniformados, entre ellos una mujer, no han sido agredidos, en un video se les puede observar cautivos en una cancha de basquetbol, y por devolverlos sus captores piden además la destitución del concejal Luis Santiz. A ver si el comandante de la Guardia Nacional, David Córdova Campos, no sale con que a los captores de sus elementos los va a acusar con sus abuelitas…

