Todos, a tomar el sol (o a empaparse en la lluvia)

“Soy hombre de palabra”, dice Andrés Manuel. Pues bien, ¡hay que tomársela!

Y es que los trabajadores, ministros y jueces del PJ han sido aguijoneados por el presidente quien ahora, en plan de mofa, los invita a que “salgan a tomar el sol” y se manifiesten contra la inconstitucionalidad que en su nombre ha cometido el Congreso de la Unión.

Lo que hizo la 4t en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado es un bodrio ilegal. Se podrá impugnar fácilmente en los tribunales, lo que no quita que el embate de López Obrador le reditúe a Morena electoralmente hablando. Equipara a esta rama del Estado con “los que tienen privilegios y no buscan la austeridad”.

Una distorsionada visión de la 4t. El Poder Judicial como “enemigo” a vencer.

Desde que el Poder Judicial dejó de doblarse ante la 4t, el inquilino de Palacio amenaza con eliminar los fideicomisos, diciendo que de ahí saldrá el dinero para dos millones de becas… Los casi 100 mil millones de pesos depositados en un fideicomiso del Ejército, esos no se mencionan.

Ya copió el mecanismo para crear los fideicomisos del Tren Maya, pero en esos el mandatario dice se hace lo “correcto” porque no es para privilegiar a unos cuantos jueces… AMLO ha logrado su cometido: naturalizar la noción de que los fideicomisos del PJF son privilegios y no pensiones ni otros derechos laborales.

Ha hecho a 50 mil trabajadores y miembros del PJ enemigos de la nación, traidores a la patria. Para sus millones de seguidores, esta gente no es trabajadora; no son servidores públicos que cumplen con su función. De acuerdo al Ejecutivo federal se trata de un puñado de holgazanes ineptos, que además ¡se dejan manipular! A ello se añade ahora la trampa de los morenistas en el Senado al invitar a la ministra presidenta Norma Piña al pleno a que defienda al PJ. Malo si va y peor si no lo hace.

Será interesante ver la actitud de Olga Sánchez Cordero. Tristemente, a los integrantes de la bancada de la 4t no les interesa mantener la división de poderes, solo cumplir con la voluntad de López Obrador.

Ojalá este domingo y en oportunidades subsecuentes, el personal judicial marche. Y marchen cientos de miles. Que, bajo la inclemencia del sol o de la lluvia, se manifiesten. Lo que está en juego son sus derechos, la autonomía del Poder Judicial, así como también la viabilidad del país.

La protesta que han iniciado en el Poder Judicial debe seguir y convertirse en un movimiento masivo. ¿Quién puede organizarla y conducirla?

Los mexicanos debemos solidarizarnos con el personal del PJ, entender el complicado momento por el que atraviesa el país. Una manifestación que aguante el sol de Campeche y las lluvias que se esperan en el Valle de México… Que ponga un alto, al menos por lo que a los actores de la impartición de justicia se refiere, a los engaños y manipulaciones de López Obrador.

Una marcha nacional que denuncie ante el mundo que la 4t NO se apega a la norma. Señal de que, o se le obliga a cumplirlas, o tomamos las calles y exigimos que deshagan la iniciativa que recientemente se aprobó.

El PJF debe mostrar a la sociedad mexicana y también a la comunidad internacional su valioso trabajo; debe hacer ruido y alharaca. Hoy todo abona. Todo es necesario; nada sale sobrando.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ