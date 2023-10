Información oportuna: herramienta eficaz para la protección infantil

El día de ayer constaté, lo que ya suponemos, que todos estamos comprometidos con la lucha en contra del abuso infantil, en sus distintas modalidades: física, psicológica, emocional y, agregaría una más, la violencia de la desinformación. Sí, me refiero a que mantener a nuestros niños sin información, también puede ser una forma de agravio.

Muchas veces me encuentro con la paradoja de que, por un lado, hay ciertas personas que no quieren que se hable del abuso infantil y, por otro, ellos mismos no lo hablan con ellos. Entonces, estamos en un círculo de secretismo y los que siguen sufriendo las consecuencia son las generaciones que construirán este país en el corto plazo.

Más aún, ante la desinformación tanto en padres como hijos y, la falta de concientización de esta problemática que, lamentablemente, va en aumento -recordemos que México se encuentra entre los primeros lugares en este terrible delito y que 7 de cada 10 casos ocurren en el contexto cercano del niño-, seguimos sin prestar atención y sin creerle a la infancia cuando se atreven a comentarlo.

Ayer viernes, llevamos a cabo una conferencia de prensa, con el compromiso de la Fundación Intermedia y Canal 66 de Mexicali y la presencia de profesoras, sociedad civil, sindicatos docentes, asociaciones de escuelas y padres de familia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría de Educación de Baja California, Comisión Estatal de Derechos Humanos y medios de comunicación, entre ellos, el Heraldo de México y Grupo Imagen, todos y todas en torno a un objetivo común: la defensa de la niñez.

En la conferencia presentamos la iniciativa Pasos para la Seguridad Infantil, a través de la cuál estamos llevando información a los salones de clases, sobre prevención, detección y denuncia, de una manera clara y sencilla y motivando que esa información llegue directamente a los padres para que se inicie la conversación. No nos podemos quedar callados, debemos informarlos y prevenirlos, la gente mala que busca hacerles daño, se está aprovechando de su inocencia y, sobre todo, de la desinformación.

Dentro de la razón que estamos compartiendo están cinco pasos para la prevención que, de entrada, parecen intuitivos, pero que en muchas ocasiones hemos visto que, por su sencillez, se están pasando por alto y pueden hacer la diferencia:

1. Créeles siempre, no hay que poner en duda su palabra, debemos escuchar, reunir información y, si es el caso, denunciar;

2. Habla con ellos de estos temas y confírmales que pueden contar contigo;

3. Enséñales que tienen derecho a decir "no", cuando una situación les incomoda;

4. Procuremos no dejarlos sin supervisión, conocer a sus amigos y a sus padres; y,

5. Enséñales los riesgos a los que se enfrentan, con desconocidos, en Internet, videojuegos y redes sociales, uno nunca sabe quién está detrás de la pantalla.

Niñas, niños y adolescentes son el presente y el futuro de esta gran nación, comprometámonos, como sucedió este viernes, para que ninguno de ellos deje de sonreír.

POR JOSÉ LUIS AYOUB

COLABORADOR

contacto@joseluisayoub.com

@jlayoub

