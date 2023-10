En el IMSS, el “Brother” de las copias

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay una alerta: la marca Brother, proveída por un tercero, ha inundado instalaciones médicas y administrativas bajo adjudicaciones sospechosas al amparo del argumento con el que, a estas alturas del sexenio, los vivales endulzan el oído de los altos mandos: la austeridad.

El año pasado, la proveedora Máquinas, Información y Tecnología Avanzada (MITA), que dirige Sergio Sánchez Salgado, ganó la licitación IA-050GYR019-E47-2022. Una compra que trajo consigo multifuncionales de la marca Brother sin autorización de la firma y con cartuchos incompatibles.

Si bien la promesa era reducir costos, lo único que en el IMSS entregaron fueron documentos ilegibles tanto para pacientes como para empleados. El asunto es apenas la punta del iceberg. MITA se convirtió desde el inicio de la actual administración en el principal proveedor de equipos de fotocopiado, escáner y multifuncionales de la “Cuarta Transformación”.

Y es que dicha firma forma parte de las tres que, a partir de 2018, se fusionaron en Grupo PageMax, cuyo crecimiento ha sido exponencial en el sexenio pues ha obtenido sendos contratos en dependencias federales así como en el gobierno de la Ciudad de México.

El fallo en los multifuncionales que entregó el IMSS, es de escándalo. El titular de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, debería tener bajo la lupa el área de adquisiciones que dirigen Rogelio Elías Lemus Cortés, coordinador de Informática, y Erick Ramsés Chong Martínez, jefe de Oficina, especialmente en la Delegación Norte de la CDMX.

Hacia ellos apuntan las responsabilidades por el desenlace del proceso LA-050GRY016-E464-2022, en el que nuevamente se optó por Brother, aunque esta vez con las autorizaciones de la fabricante y todo en regla.

Con esto se comprometieron 4 mil impresoras y 7 mil 421 cartuchos originales, pero, oh sorpresa, el equipo jamás arribó a sus destinos. En lugar de los insumos nuevos, los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) repartieron los artículos defectuosos suministrados previamente por MITA. Esto es: les vendieron lo mismo.

El mercado de consumbiles es de por sí ventajoso. Cualquiera sabe que es el tipo de negocio que con unos cuantos contactos siempre será próspero.

Pero esta vez, personal administrativo del IMSS advierte que las conductas observadas tanto en el proceso de contratación como en la pésima calidad de los insumos, sugieren un posible mercado negro de consumibles del que el Instituto, y por lo tanto, el erario, estarían siendo víctimas.

La cuestión es ¿quién llevará a cabo la indagatoria? Al parecer, Zoé Robledo, director general del IMSS, ya ha mostrado su descontento ante esas irregularidades. De hecho, el funcionario habría ordenado una revisión exhaustiva del expediente de compra.

Posdata electoral

En la carrera electoral por la gubernatura de Veracruz, la atención se centra en Rocío Nahle, ex secretaria de Energía quien parte como favorita, pero no es la única. No debe perderse de vista a Zenyazen Escobar, ex secretario de Educación del estado. Además, hay personajes que podrían dar la sorpresa ante un electorado ávido de resultados, como el candidato ciudadano Juan Bueno Torio y la diputada local Anilú Ingram.

Nahle y Zenyazen cuentan con el respaldo de las sólidas estructuras morenistas y la alta aprobación presidencial en Veracruz, lo que les confiera una posición privilegiada. Por su parte, Bueno Torio e Ingram representan una opción de cambio, sin compromisos sectoriales dentro de la 4T y con un discurso más ciudadano. La elección se vislumbra como una contienda en la que los veracruzanos tendrán la responsabilidad de decidir el rumbo del estado al elegir entre la continuidad y la alternancia.

POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

COLABORADOR HERALDO RADIO

@ARTURO_RDGZ

MAAZ