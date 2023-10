Ebrard, amigo de Dante, está por echar a perder su salto electoral  

Patalea Samuel

La tenía en la bolsa y se le ha complicado.

El gobernador de Nuevo León Samuel García, que ansía la candidatura a la Presidencia en 2024, tiene cada vez más obstáculos en el camino.

La maniobra electoral para llegar a la boleta se le complica conforme avanza el calendario y García es incapaz de construirse un escenario favorable. Factores internos, en NL y su partido, y externos, podrían dejarlo a medio salto.

La crisis de violencia que atraviesa su estado, la falta de operación política para mantener el control de la entidad en lo que se separa del cargo, sumado al coqueteo político de Dante Delgado con Marcelo Ebrard, amenazan su próxima jugada. Por partes.

"No conozco que haya un acercamiento (del partido) con Ebrard", señaló horas después de que Delgado abriera la puerta a Marcelo, tras aprobarse en MC la posibilidad de aspirantes externos a la candidatura presidencial, quienes tendrían que registrarse entre el 3 y 6 de noviembre.

“Podría haber división y peleas si se nombra a alguien que no es de nuestras filas", amagó Samuel. Más claro, ni el agua. Si le abren la puerta a Marcelo, “podría haber división y peleas”, sentenció.

Ebrard camina hacia MC. Es amigo de Dante, tiene un pie fuera de Morena y ha insistido en que aparecerá en la boleta electoral en 2024; ya no tiene otra ruta más que el partido naranja.

La aspiración de Ebrard cobra fuerza ante la debilidad de García, a quien curiosamente respalda el presidente López Obrador, para dividir el voto opositor y erosionar la candidatura de Xóchitl Gálvez.

El gobernador de NL tiene un par de crisis en su estado que no le ayudan; lo distraen y le desacomodan su tablero.

Primero, la de violencia: la semana pasada no solo hubo narcobloqueos y quema de vehículos en la entidad, sino que 19 cuerpos desmembrados aparecieron regados en la zona metropolitana de Monterrey; no dijo ni una palabra ante hechos no vistos jamás en la historia de su estado.

Segundo, no ha logrado hacerse de la mayoría en el Congreso de su estado. ¿Por qué importa? Porque serán los legisladores –PAN y PRI tienen la mayoría- quienes deberán autorizar su licencia para separarse del cargo y designar a su sustituto, en tanto él busca la candidatura y regresa pasadas las elecciones.

Samuel no tiene las condiciones ni para irse (requiere como mínimo 22 de 42 votos de legisladores), ni para garantizar que el sustituto si es que logra la licencia le sea afín; en la guerra que libra con panistas y priistas ellos podrían poner al gobernador que quisieran, incluso un adversario de García que modificara su gabinete y hasta investigara su administración.

Ebrard, la violencia y la falta de oficio del gobernador, podrían terminar de echar a perder el salto electoral de Samuel García, quien ya se veía en la boleta.

-Off the record

La que irá al Senado y estará haciendo campaña es Mariana Rodríguez, esposa del gobernador. Ella es un imán de popularidad. Mucho más que él.

