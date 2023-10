Abuso de plataformas

Dice el refrán que a río revuelto ganancias de pescadores, y ante la ausencia de un marco legal que permita regular a las plataformas digitales algunas firmas están inflando su presencia para ganar contratos publicitarios. La denuncia la presenta el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), al revisar el caso de YouTube que habría manipulado abiertamente la información sobre su alcance entre las audiencias de manera oportunista para atraer la inversión publicitaria de anunciantes y agencias de medios.

Concretamente, los especialistas han expresado que YouTube en los últimos días utilizó de manera incorrecta información de un estudio que se encuentra aún en etapa experimental que recaba datos sobre los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales en México en una muestra de sólo 200 hogares distribuidos en áreas metropolitanas del país, que tienen conexión a banda ancha.

Por el carácter experimental del mismo, así como de la cobertura geográfica y socioeconómica de dicho ejercicio de medición, ningún agente económico está autorizado para destacar alguna supuesta preferencia a partir de esa muestra.

A decir del IDET, el proceder de YouTube para ampliar sus ingresos publicitarios está en abierta contradicción con la información que tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como el Inegi han publicado sobre hábitos de los hogares de México en materia de consumos audiovisuales o en uso de las tecnologías de la información.

Y es que el más reciente reporte de la autoridad en la materia señala que diariamente 94.4 millones de mexicanos dedican poco más de 2.5 horas a consumir contenidos audiovisuales a través de televisión abierta y restringida, frente a 41.8 millones que lo hacen vía YouTube, aunque por menos de dos horas.

LA RUTA DEL DINERO

Sigue la lluvia de reportes y una de las emisoras con buenos números al tercer trimestre es Gruma, de Juan González Moreno, que en ese lapso logró mayor demanda de sus productos de valor agregado en EU, principalmente de su línea Better For You, lo que le permitió un volumen de ventas estable y un alza en ventas netas de 18 por ciento, mientras que su flujo libre o EBITDA saltó 34 por ciento. La firma fortaleció su estructura financiera al bajar su deuda en 136 millones de dólares. Gruma tiene la mayor parte de sus ingresos en moneda dura, ya que 71 por ciento de sus ventas son fuera de México…

Entre los aspirantes de Morena a la gubernatura de Puebla no le pierda la pista al senador Alejandro Armenta, quien goza de gran arraigo en la entidad a partir de un historial de más de 30 años en contiendas electorales que lo hacen favorito en la encuesta del partido guinda. Armenta es bien visto entre organizaciones populares y empresariales, además que ha trabajado en varias propuestas para elevar el nivel de vida de los poblanos, lo que tendría impacto en la elección federal de 2024 donde Puebla tiene participación relevante.

