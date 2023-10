La maldad humana

Quisiera pensar que el mundo está indignado, dolido, lastimado y que el eco de esas madres llorándole a sus hijas violadas, secuestradas y muertas llena de horror el corazón de todos. Pero veo que no es así. Parece que la gente navega en el odio que sienten en sus vidas miserables y cuando pueden sacar el veneno en cualquier formato lo hacen. He leído, “se lo merecen”.

¿Quién en su sano juicio puede decir que un ser humano se merece ese dolor?

Pensaba que tienen que tener una enfermedad mental para hacer esos juicios y dejar salir la rabia desde la comodidad en una simple red social como Twitter o Instagram. ¡El horror humano! A mí me duelen los jóvenes luchando, las madres buscando a sus hijas desaparecidas, a los niños sin padres. Me duelen los unos y los otros porque lo que me duele es lo humano. Nunca imaginé que mis ojos presenciarían tanto dolor, tanta sangre y sufrimiento.

Mientras escribo estas palabras y tú las lees, hay mujeres buscando desesperadamente a sus hijos, llorando por sus hijas violadas y asesinadas. Hay niños que gritan de dolor, llamando a sus madres que nunca más podrán abrazarlos. Me da asco y vergüenza cada opinión política que carece de valor a la vida. Solo me hace darle la razón a mi profesor de psiquiatría que insistía una y otra vez que la naturaleza humana es mala, egoísta y competitiva. Yo en aquella época lo miraba incrédula y le decía que estaba equivocado y que sus teorías y libros de Thomas Hobbes eran pesimistas.

El tiempo demostraría lo contrario. Con los avances de la ciencia, la tecnología podríamos tener un mundo mejor. Me gustaba más pensar en la elección del amor y la no violencia. Un ejemplo de vida es Gandhi. Parece que lo tecnológico no adquiere todavía ni compromiso ni consciencia. Por lo que vemos hoy al alcance de nuestras manos es que no hay alternativas para una sociedad sin odio y destrucción. Vemos una maldad inherente, pero también veo hombres conformistas, obedientes y limitados a solo seguir órdenes sin cuestionarse por el valor de la vida de ellos y de los demás, claro, porque son hombres cuyas vidas no tienen ningún tipo de sentido.

Hoy esos hombres se encuentran en cada esquina del mundo. Esa es la naturaleza de aquel que no evoluciona: morder, destruir, destrozar. Para mi tranquilidad, al otro lado de esa esquina veo hombres que sí evolucionaron, hombres que nos han dejado un legado, que nos han mostrado un camino y han visto al desnudo la naturaleza del ser humano. Tenemos la grandeza de un Víctor Frankl que nos habla de su experiencia como prisionero en campos de concentración durante el Holocausto.

Frankl observó que algunos individuos mantenían su humanidad y mostraban compasión y solidaridad hacia los demás, a pesar de las condiciones inhumanas. Así, en esta dualidad, la humanidad se divide entre aquellos que no callan, levantan la voz por los otros, escuchan, deciden ser conscientes, empáticos y compasivos hacia los otros, o ser bestias, ignorantes, sin ver más allá, viviendo sepultados en su propio odio.

POR MÓNICA SALMÓN

PSICÓLOGA Y ESCRITORA

@MONICASALMON_

