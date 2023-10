¿Y los candidatos opositores?

Durante los últimos cinco años, Morena y la Cuarta Transformación han dominado la conversación pública. El presidente López Obrador ha decidido de qué hablan los partidos, los políticos, los medios de comunicación y todos quienes nos interesamos en la política.

Sin embargo, este año, la oposición logró lo que parecía imposible: robarle a Morena y a AMLO la atención, al menos por unos meses. Xóchitl Gálvez se convirtió en el centro de la conversación, justo en la recta final de la carrera de las corcholatas. Un “momentum” que generó la percepción de que la oposición sí podía competir y de que habían encontrado a su liderazgo.

Este “momentum” se detuvo y de nueva cuenta es Morena quien pone los temas sobre la mesa. Y el tema de hoy es la definición de sus nueve próximos candidatos a las gubernaturas. Ya se definieron los nombres que irán a la encuesta final y, si no hay novedades, la última semana de este mes se conocerá a los hombres y las mujeres que buscarán retener seis estados y ganar tres más.

Sí, es la primera ocasión en la que Morena pondrá en juego estados gobernados por ellos, por lo que esta elección representa un nuevo reto.

En el caso de la oposición no hay noticias. No hay reglas formales y salvo Guanajuato con Libia Denisse García, Yucatán con Renán Barrera y Puebla con Eduardo Rivera, no hay nombres claros. ¿Para cuándo las reglas? ¿Para cuándo los nombres? Entendiendo que no basta con definir una lista de candidatos, sino con construir proyectos competitivos, que puedan ganar elecciones.

El tiempo apremia para la oposición. Necesitan definir un modelo de selección de candidatos que les permita seleccionar a sus mejores perfiles, no necesariamente a los más cercanos a las dirigencias, que no rompa con la ya complicada unidad de la alianza PRI-PAN-PRD y sobre todo, que impulse el proyecto político de Xóchitl Gálvez.

La tarea no es solo de Xóchitl, es de toda la alianza. De ahí, se tienen que desencadenar las candidaturas a las senadurías, las diputaciones federales, las presidencias municipales y los congresos locales. No es tarea fácil.

POR PATRICIO MORELOS

SOCIO DE POLIGRAMA Y PROFESOR DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

@PATOMORELOS

PAL