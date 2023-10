¿A quién apoyas?

La polarización es el reflejo de las posiciones fanatizadas, aquellas que no conciben otra verdad más que la suya y cuyos portadores están dispuestos a demostrarlo a través de la fuerza, la coacción, la manipulación o la mentira. Lo que hoy se vive en Gaza e Israel, es el reflejo del fanatismo más absurdo, aquel que se cocina lentamente con el odio, el resentimiento y con las profundas ganas de acabar con aquellos que piensan distinto.

Nadie, en su sano juicio, puede estar de acuerdo en que la exterminación del adversario es la única salida posible para resolver un conflicto, aquellos que lo profesan, y además están dispuestos a la utilización de la violencia para lograr su cometido, no dejan espacio para las soluciones pacíficas, lo que obliga a la necesidad imperante del uso de la fuerza; ese es el caso de Hamás. No hay ninguna posibilidad de negociar con ellos, ni con ninguna otra organización terrorista.

En ello basa el gobierno israelí su argumento para poder hacer uso de la fuerza al defenderse, y aunque tienen razón en ello, la ofensiva militar sobre Gaza no solo ha golpeado a la organización terrorista, entre las víctimas de los bombarderos se encuentran miles de civiles; niños, mujeres y ancianos que no pertenecían a Hamás. Palestina está viviendo en carne propia el mismo horror que Israel vivió hace poco tiempo; la víctima se ha convertido en victimario.

A su vez, los terroristas de Hamás hicieron uso de una violencia indescriptible en el ataque de hace dos semanas, su objetivo era matar y secuestrar al mayor número posible de personas, las imágenes que se han hecho vírales, son solo una muestra de hasta donde puede llegar la maldad de las organizaciones fundamentalistas. Ante estas muestras de barbarie repugnantes, los habitantes del planeta se encuentran ante una inverosímil disyuntiva; apoyar a Israel o a Palestina.

Los aparatos propagandísticos de cada uno de los bandos, nos bombardean constantemente a través de los medios de comunicación con un solo objetivo: imponer su narrativa y hacernos tomar partida, pretenden reducir la opinión pública a solo dos opciones totalmente incompatibles. En esta trampa, la población del planeta se polariza, también existe constancia de lo que está pasando en distintos países; apoyar a Israel es estar en contra de Palestina y viceversa.

En esta guerra mediática y sin sentido estamos atrapados todos, pero particularmente nuestros jóvenes, que crecerán en un mundo donde las imágenes de cualquier barbarie están a la mano de un solo click, así se convertirán en adultos, viendo como algo normal la destrucción entre semejantes. Nunca una generación estuvo tan expuesta a la violencia gráfica como ahora, los efectos nocivos que ello pueda tener, pasarán factura al mediano y largo plazo.

A todo esto, ¿dónde están las opiniones conciliadoras de los líderes mundiales?, y no me refiero a aquellas que no toman partida para tratar de quedar bien con todos o que prefieren eludir el tema para no saberse comprometidos con nadie, sino a las que abogan por una solución que respete la integridad y la dignidad de los involucrados. En una época tan complicada como la que estamos viviendo, cada día parece más difícil decir y hacer lo correcto.

Lo más fácil es tomar partido por alguno de los bandos y solo repetir la narrativa ya construida, lo difícil viene cuando se intenta pensar en una solución que garantice los derechos de ambos lados, por eso vale la pena preguntar. ¿Tu a quién apoyas, a Israel o a Palestina?

POR HÉCTOR SERRANO AZAMAR

COLABORADOR

@HSERRANOAZAMAR

PAL