Pleito para todo el mes

De estira y afloja será la disputa entre Morena y el Poder Judicial en lo que resta de octubre. A los ya conocidos enfrentamientos se suma el relevo de dos magistrados del TEPJF: Indalfer Infante y José Luis Vargas. Ambos concluyen sus encargos en la Sala Superior el día 30, por lo que la Suprema Corte envío al Senado las dos ternas para elegir sustitutos. Pero a la bancada a cargo de Eduardo Ramírez no le gustan nadita los perfiles que le mandaron.

Unos entran, otros salen

Sorprendidos, más que sorpresas, hubo por la lista de aspirantes que serán medidos en encuesta para definir las candidaturas de Morena a gobernadores. En Puebla se incluyó al senador Alejandro Armenta, y en Yucatán al extricolor Jorge Carlos Ramírez Marín. En el caso de la CDMX, quedó fuera Ricardo Peralta.

Ni candidatura ni apapachos

Mal y de malas anda el ex clavadista Rommel Pacheco. Nos dicen que el diputado federal dejó el PAN para sumarse a la 4T, con la esperanza de colarse a la encuesta para candidato a gobernador de Yucatán. El caso es que no lo incluyeron en la lista final; pero eso no es lo peor, pues termina abucheado en mítines de Morena.

Encargo para De la Madrid

Importante fichaje realizó la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez: el exaspirante presidencial Enrique de la Madrid es el encargado de las mesas en las cuales se elabora el proyecto de gobierno. Lo que se busca con ese nombramiento, nos dicen, es abrir los trabajos a todos los sectores, con énfasis en los de carácter ciudadano.

Verástegui, a paso de tortuga

Hablando de aspirantes presidenciales, Eduardo Verástegui está lejísimos de recaudar las 961 mil 405 firmas que el INE pide como mínimo para darle registro como candidato independiente. Apenas lleva 25 mil 140, es decir 2.61 por ciento de las necesarias. No sólo eso, sino que en más de 2 mil 500 se encontraron inconsistencias, como firmas duplicadas.

