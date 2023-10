Las Ilusiones de Ucrania en su Búsqueda de la Unión Europea: Entre Discursos Vacíos y Desafíos Permanentes del Occidente

En un escenario geopolítico donde las tensiones entre Rusia y Ucrania persisten, y las amenazas nucleares siguen latentes, el deseo de Ucrania de unirse a la Unión Europea parece cada vez más esquivo. La reciente Cumbre de Granada, en la que el mundo occidental mostró su interés en reanudar las negociaciones, podría considerarse, en gran medida, como meros discursos vacíos y de manipulación.

Ucrania, lamentablemente, se ha convertido en un ejemplo de cómo Occidente, en ocasiones, crea falsas expectativas en naciones que luchan en situaciones extremadamente complejas. El país está inmerso en una guerra convencional con riesgos nucleares frente a Rusia, y su anhelo de unirse a la Unión Europea se ha convertido en un factor provocador en el contexto de la guerra.

Se han destacado algunos avances en áreas clave, como la lucha contra la corrupción, la prevención del blanqueo de dinero y la mitigación de la influencia de los oligarcas. Sin embargo, es importante mencionar que Ucrania aún ostenta la deshonrosa posición de ser el segundo país peor calificado en Europa en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

La opinión pública en Ucrania también se muestra inflexible en cuanto a la corrupción, con un 60% de la población afirmando que esta no es justificable. No obstante, se deben superar muchos obstáculos antes de que Ucrania pueda aspirar a unirse a la UE. Un ejemplo es el largo proceso de adhesión de Türkiye , que lleva más de dos décadas en marcha y aún no ha llegado a su conclusión. Esto demuestra que el proceso de Ucrania no garantiza un resultado favorable a corto plazo.

Comparativamente, ningún otro país candidato de los Balcanes se acerca siquiera al extenso camino que Türkiye ha recorrido hacia la Unión Europea. Además, la razón por la que Türkiye ha estado esperando tanto tiempo en la puerta de la Unión Europea no se debe a la falta de 'elegibilidad', sino que es completamente de naturaleza política y, en ocasiones, hipócrita. De hecho, Rumanía y Bulgaria se unieron sin cumplir con toda parte de los Criterios de Maastricht.

Por otro lado, la reunión en Chipre fue contraria a los acuerdos internacionales, lo que también demostró que la Unión Europea toma decisiones de acuerdo a sus intereses políticos. El proceso de ingreso a la UE ha sido, durante años, una herramienta de manipulación occidental en la que sus narrativas no han sido creíbles. En este contexto, no hay motivos para creer que la situación sea diferente para Ucrania en la actualidad.

Kiev también enfrenta desafíos importantes en relación con la extensión de los derechos lingüísticos de las minorías, así como la creación de mecanismos para que se puedan emplear idiomas minoritarios en las interacciones con las autoridades.

Hasta agosto, Ucrania sólo ha cumplido con 2 de las 7 condiciones clave del procedimiento de adhesión a la UE. A pesar de ello, fuentes de la UE expresan su disposición a emitir una declaración política autorizando las negociaciones, incluso si el marco legal de las mismas no está completamente establecido. Esto se debe a que se percibe un progreso en el cumplimiento de los siete criterios, con la excepción de la problemática relativa a las minorías.

En resumen, las perspectivas de que Ucrania se una a la Unión Europea parecen desafiantes en medio de la situación actual. La retórica occidental y las negociaciones pueden brindar esperanza para Ucrania, pero la realidad sobre el terreno sugiere que el camino hacia la adhesión europea está lleno de obstáculos y desafíos significativos que podrían requerir años de esfuerzo y compromiso constante por parte de Ucrania y sus socios europeos.

POR TALYA ISCAN

CATEDRÁTICA, FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, UNAM; UNIVERSIDAD PANAMERICANA

@TALYAISCAN

