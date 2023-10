La guerra, ¡corte y queda!

Un horror sin conocimiento de la historia ni de los hechos. Un sin sentido donde todos los fantasmas salen a declarar en pantalla y a reescribir historias que no sabemos dónde han contado tan mal y con tanto odio. El sensacionalismo como bandera y la veracidad oculta en investigaciones dispersas. El ruido diario de las redes. El odio desdibujando los orígenes de sociedades enaltecido por privilegios que se desbordan en afirmaciones crueles sobre una guerra que tiene tantos temas por aclarar que a veces parece increíble que nos llamemos humanos. Este párrafo explicaría la era de la desinformación y le haría honor a la levedad con que se opina y se ignora una verdad latente, que se debería destinar a dar razones a las condiciones de vida más inhumanas que vivimos en el mundo. Es probable afirmar que desde siempre ha sido así, pero las redes multiplican y distorsionan los enunciados a tal nivel, que creemos que sabemos de lo que estamos hablando.

Nadie niega que escribir la historia es un proceso sumamente complejo, y llamar a las cosas por su nombre requiere de un amplio conocimiento, pero usar la publicidad, las escenas y las fotografías como propaganda solo con fines políticos, termina pintando todo el escenario de voces colectivas que inundan esta avenida de las redes con un pragmatismo muchas veces torpe y otras, grave.

Tenemos la habilidad, por no decir el descaro, de publicar eslóganes que no sabemos de dónde vienen, republicar fotos de personas que desconocemos, con estadísticas constantes de usos que se convierten deliberadamente en verdades que determinan una gran masa de mensajes que son leídos por millones sin distinción. Corte y queda, se dice en cine, cuando ya no hay manera de aclarar, borrar o modificar lo que estamos expresando. Así contamos las historias, no solo en la mesa familiar, ni en la reunión de amigos, así catalogamos las acciones de una guerra que increíblemente puede parecer redundante llamar inhumana.

Las exigencias del nuevo lenguaje “exprés” no pueden adaptarse a la historia de los movimientos, de los sucesos políticos complejos, de la traducción geopolítica en distintos idiomas, ni puede asomarse a un análisis a conciencia dentro de estas tendencias donde los contenidos han de ser cortos y sintetizados para atrapar la atención de los observadores, con conceptos y estrategias “accionables”, esas que te llevan a distraerte pero no informarte según el número de clics que se necesiten en el medio que las emite y los demás universos de la web a donde te conduzcan. Un consumo sobre el consumo de imágenes y desinformación a la velocidad de un rayo.

El famoso marketing vertical que trata de hacer protagonistas a todos sin medición alguna. Videos, entrevistas y “periodismo” hecho en casa que cada vez tiene más alcances, el enorme boom de la mensajería de Instagram y Facebook donde las marcas y medios interactúan directamente con potenciales clientes o lectores, los contenidos con inteligencia artificial y los entrañables y también peligrosos discursos de los “influencers” del momento, no pueden abarcar la información necesaria para poder tomar consciencia plena sobre un tema, pero sí que pueden crear alertas donde no las hay e ignorar las aberraciones de una guerra, de un asesinato, una persecución, una ley por discutir y un evento por citar, que en más casos de los que imaginamos contienen información falsa que crece tanto tanto, que se convierte en verdadera.

La palabra escrita corte y queda, el video editado corte y queda, la interpretación de los hechos, corte y queda. Las aclaraciones post exhibición nunca han logrado su cometido porque oscurecen el dialogo, entonces todo queda ahí para la “historia” y la posteridad. Según Statista, un universo de 4760 millones de personas son usuarias de redes sociales y usan un mínimo de dos horas todos los días para saber del acontecer mundial y solo en twitter la audiencia es de 238 millones. Lo que se dijo de la guerra sin importar detalles se quedó registrado en ellos, no importa de dónde hubiera salido el mensaje y qué nubes de comentarios formó ni cuántas ayudara a comunicar.

Contra todos los pronósticos de la lógica común, lo que llame más la atención y tenga más visitas será el contenido que ramifique y construya el discurso de la semana o del día y diluya los miles de intentos de periodistas e investigadores que luchan cada día por informar verazmente. Contra toda lógica esta semana tuvimos que leer el odio a unos y otros y hasta la celebración de una guerra que acabará con la vida de civiles inocentes de diferentes creencias y nacionalidades.

Hay guerras que se sostienen porque los países pagan por ellas y apoyan, hay misiles y tecnología para armar la muerte en masa y hay propaganda que la secunda y la mueve a rangos superiores desde una justicia que se decanta entre “infomerciales” y videos de 15 segundos musicalizados con subtítulos repletos de errores gramaticales y traducciones falsas, hasta super producciones que pretenden ser resúmenes sin cronología y sin comprobación de hechos reales. Hay propaganda que se sostiene porque los países pagan por ella y las apoyan en redes.

POR MARÍA CECILIA GHERSI PICÓN.

HTTP://MACHIXBLUE.BLOGSPOT.COM/

TWITTER: @MACHIXBLUE

