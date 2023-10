En la era digital, hemos sido testigos de una transformación en la forma en que consumimos contenido en línea. Durante mucho tiempo, la gratuidad ha sido la norma en internet, pero parece que nos dirigimos hacia un cambio de paradigma.

Cada vez más servicios están adoptando el modelo de suscripción, lo que plantea la pregunta: ¿estamos presenciando el fin de la gratuidad en internet?

La idea de pagar por servicios en línea no es nueva. Las plataformas como Netflix y Spotify, los dos gigantes del streaming, han demostrado que las suscripciones pueden ser exitosas cuando ofrecen contenido exclusivo y de calidad.

Sin embargo, ahora estamos viendo cómo esta tendencia se extiende a otras áreas de internet.

Las redes sociales, que alguna vez fueron completamente gratuitas, están considerando la implementación de suscripciones.

TikTok, la popular plataforma de videos cortos, está probando una suscripción mensual de 4.99 dólares que permitiría a los usuarios disfrutar de la red social sin publicidad.

Por otro lado, Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, está evaluando la posibilidad de ofrecer a los usuarios europeos la opción de pagar 14 dólares al mes para utilizar estas plataformas sin anuncios personalizados.

Esta tendencia también se ha extendido a los medios de comunicación. Las publicaciones como The Wall Street Journal, The Washington Post y The New York Times han implementado exitosamente las suscripciones para acceder a su contenido premium.

Estos medios han demostrado que la calidad y la exclusividad pueden justificar el desembolso por parte de los usuarios.

Sin embargo, no todos están convencidos de que este modelo sea sostenible a largo plazo. Algunos argumentan que sólo aquellos sitios con una comunidad reducida de seguidores devotos pueden lograr que los usuarios estén dispuestos a pagar.

Ejemplos como Something Awful, un foro en línea que ha existido durante 20 años con una suscripción de 10 dólares al mes demuestra que la exclusividad y la interacción pueden ser un incentivo para pagar.

Además, existe el temor de que la proliferación de suscripciones en internet pueda llevar a una fragmentación del contenido.

Si cada plataforma y medio de comunicación requiere una suscripción individual, los usuarios podrían verse abrumados por los costos y optar por buscar alternativas gratuitas.

Es importante tomar en cuenta que un pago facilita el control de los usuarios, dificulta la creación de redes de bots, nos deja atribuir y castigar adecuadamente los comportamientos contrarios a las normas establecidas, y entonces esto empieza a convenir aún más.

Esto cuando se ejecuta de manera correcta puede contribuir en servicios con una mayor calidad percibida. Se calcula que la economía de las suscripciones tendrá un valor de 1.5 billones de dólares en 2025, y cada vez son más los servicios de todo tipo que intentan ver si tienen los elementos necesarios para poder sobrevivir en ella.

Es importante tomar en cuenta que cuando pagas por algo, exiges mayor calidad y evaluamos constantemente sobre el valor que realmente te aporta el servicio por el que pagas.

Lo que es cierre es que las cosas tienen un precio y el que las quiere lo tiene que pagar.

POR ARMANDO KASSIAN

@ARKASMI

