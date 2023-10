Para diferenciar la realidad de la percepción hay que entender el significado de ambas palabras. Realidad: es lo que puedes ver, oler, sentir y tocar, es la vida real. Percepción: es lo que otros ven de ti y en ti, son las emociones que despiertas, y lo que tus sentidos reciben del medio exterior. En política, particularmente en lo que hoy nos ocupa que son las campañas electorales, estas palabras cobran una gran relevancia, ya que estamos a tan solo ocho meses de la mayor elección en la historia de nuestro país. No solo porque se compite por la Presidencia de la República, sino por el número de importantes posiciones que concurren el 2 de junio de 2024.

A pesar de todo lo anterior, no se siente que la coalición formada por el Frente Amplio por México y los partidos que la integran PAN, PRD y PRI se haya percatado de que las elecciones ya nos alcanzaron y que la carrera ya comenzó . Hace apenas seis meses no tenían ni candidato. Actualmente, después de ponerse de acuerdo y de que por fin lograron tener representante, tal parece que como en el juego de las estatuas de marfil, se quedaron pasmados.

La representante y virtual candidata del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República Xóchitl Gálvez a todas luces se le ve sola. Situación por demás preocupante, ya que en diferentes columnas de opinión ha permeado, por los vacíos y falta de una estrategia efectiva para atajarla, tanto del equipo de Gálvez Ruíz como de los partidos políticos, con el riesgo que implica el dejar crecer la percepción de que esta abandonada por los dirigentes de los partidos y cooptada por su propio equipo de campaña.

Otro flanco abierto que tiene Xóchitl Gálvez es la falta al interior de su equipo de una vocera o vocero, que le esta provocando en el arranque debilidad y desgaste a su candidatura, además de que la falta de coordinación y planeación de una agenda estratégica se hace cada vez más evidente por la inconsistencia de sus recorridos por todo el país. Lo cual reafirma la condición de soledad en la que tanto su equipo cercano, como los dirigentes de los partidos, los integrantes del FAM y los encargados de los proyectos y acciones especificas han puesto la candidatura presidencial de Xóchitl. Al parecer, ninguno entiende el concepto de que para ser ganador hay que parecer ganador, mucho menos entienden la importancia de aprovechar y capitalizar las debilidades del oponente.

Porque mas allá de la continuidad de lo que llaman y no terminan de explicar de que se trata la 4T, en realidad no están ofreciendo algo distinto o relevante, y aunque Andrés Manuel López Obrador nos este queriendo convencer de que ya ganaron y se dedique a denostar todos los días a todo el que se le pone enfrente, en el fondo sabe que no trae ganada la elección, por eso desde la mañanera pretende construir ese escenario, mintiendo y violando la ley.

Porque falso que con los subsidios del gobierno se llegue a dos terceras partes de los hogares del país. Eso es un mito del cual se han empeñado en convencernos. Además de que su mecanismo de compra de votos a través de los programas sociales no es suficiente para comprar la voluntad de esas dos terceras partes del padrón electoral como asegura. Por como se construyó, diseñó y legisló este mecanismo de apoyos. Sobretodo porque simple y sencillamente no es verdad que dos terceras partes de los mexicanos estén en condiciones de pobreza extrema.

La otra gran debilidad que presenta Morena y su Coordinadora de la defensa de la 4T, es la pésima percepción de la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Con excepción de la entrega de subsidios, en materia de salud, educación, economía y seguridad, entre otros, no hay resultados que tengan satisfechos a los mexicanos, y porque los niveles de aprobación para AMLO no son endosables. Porque esas dos terceras partes de la población del país son en realidad de clase media, y ese segmento hoy López Obrador, su candidata y Morena no lo traen. Esa es una clase media que está esperando se le ofrezcan expectativas viables de futuro.

Por ello ganar desde la oposición no es solamente un asunto de levantar a Xóchitl, construir un mensaje y de que ella haga una verdadera campaña, sino que además se necesitan candidatos a nivel de Senadores, Diputados Federales, Gobernadores, Diputados locales y Alcaldes, que sustenten la candidatura Presidencial. De no ser así, aún y cuando todos tengan claro en el 2024 se va a enfrentar una elección de estado, con una cantidad de recursos nunca antes vista, moviendo a los 22 gobernadores de Morena, y todo lo que tengan a su alcance para que Claudia Sheinbaum gane y así poder dar viabilidad a lo que existe solo en la cabeza de Andrés Manuel López Obrador y a su cada vez mas insostenible falta de resultados, la predicción de que seguirán gobernando seis años más, se estará auto-alimentando desde el FAM, los partidos que integran la coalición, el propio equipo cercano a Xóchitl Gálvez, los vacíos de un proyecto de nación que nadie conoce y del que no se habla, la ausencia de los responsables de su construcción, y los vacíos políticos de todos los actores que tal parece se fueron a sus casas.

El mejor ejemplo de no corregir el rumbo y los errores a tiempo, permitir que la percepción se convierta en una aplastante realidad, y el costo que representa permitir que los vacíos se llenen de especulaciones y rumores es el expresidente Enrique Peña Nieto y su gobierno.

Porque a pesar de que Andrés Manuel López Obrador no es precisamente un dechado de capacidades, hay que reconocer que él si tiene muy claro que los espacios hay que llenarlos, y que para eso ocupa todos los días su mañanera. Es el único que tenazmente mañana, tarde y noche se dedica a lo único que le importa, ganar elecciones. Mientras tanto los demás actores políticos cada uno por su lado, perdidos en el infinito.

Ya es momento de que los partidos comiencen por la vía de la operación politica a articular todas sus capacidades con la ciudadanía. La campaña ya arrancó. De que cada uno de los distintos actores de la política nacional y local definan con precisión cual es el electorado con el que cada uno va a ganar. De fortalecer el Sistema Partidista, en virtud de que en una importante proporción la gente vota por la marca. En tanto definen a sus candidatos, ya que por el momento lo único definido que tienen es su marca y la sociedad.

Como es posible que Santiago Creel, el flamante coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez se vaya de vacaciones en busca de que los delfines del caribe mexicano le iluminen, dejándola a la deriva. Cuando debería estar haciendo política, articulando y sumando a todos al rededor de la campaña presidencial.

Esto no solo es una llamada de atención para Xóchitl Gálvez, Marko Cortés, Jesús Zambrano, Alejandro Moreno, y los integrantes del Frente Amplio por México, es un gravísimo foco rojo que demuestra el desconocimiento, la falta de capacidad y visión politica de un personaje como Santiago Creel, que si bien ya fue secretario de gobernación, está demostrando que no tiene la menor idea de como se construye en una campaña, la competitividad electoral.

…Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

COLABORADORA

@MARTHAGTZ

MAAZ