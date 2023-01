Enésimo accidente en el Metro, enésima ausencia de Sheinbaum

En un helicóptero del gobierno de Michoacán que le facilitó el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla, tuvo que regresar de Morelia Claudia Sheinbaum para enterarse que en el más reciente accidente del metro resultó muerta una joven estudiante de 25 años, 4 prensados y más de 57 heridos entre ancianos, mujeres y niños. “No graben y no declaren nada”, fue la orden que recibieron las víctimas del alcance entre dos convoyes de la línea 3, ayudados a salir de los trenes más de 40 minutos después del hecho que provocó la suspensión del servicio entre las estaciones Indios Verdes y La Raza. Ante la enésima ausencia de Sheinbaum que andaba otra vez de campaña, ilegal por cierto, tuvieron que ser los secretarios de Gobierno Martí Batres y de Seguridad Omar García Harfuch, quienes respondieron a los medios sobre la tragedia. Lo peor de este nuevo accidente en el metro es que tocará hacer las investigaciones del caso a la misma fiscalía que encabeza Ernestina Godoy, que no ha encontrado ni un responsable por la tragedia de la línea 12 que en mayo de 2021 dejó 26 muertos y un centenar de heridos. Mientras el Metro carece de mantenimiento desde hace lustros, convertido en un medio de transporte de alto riesgo, el gobierno capitalino se deslinda de la millonaria campaña que promueve a Sheinbaum en bardas y anuncios espectaculares por todo el país.

Con el propósito de llevarla al AIFA para darle vida a esa terminal aérea, por 811 millones de pesos el gobierno de México compró Mexicana de Aviación, la primera empresa aérea de nuestro país que en su momento fue la más grande de Latinoamérica. Luego de llegar a un acuerdo con los representantes de su sindicato, la administración federal obtiene el uso de la marca, dos edificios, un simulador de vuelo y un centro de formación técnica. Sobre este tema, que constituye la más sonada noticia económica del régimen, abundan las preguntas: ¿qué necesidades se dejaron de atender con esos recursos, quienes serán los encargados de administrarla y operarla, con qué aviones va a ofrecer sus servicios? Si la aerolínea será manejada por militares, con aeronaves del ejército y a precios “populares” para el usuario, ya se puede prever que el negocio será un fracaso y otro tiradero de dinero de los contribuyentes. Acondicionar los aviones militares cuesta un dineral y más si pretenden hacerlo con el presidencial TP-01 que no han podido vender, son viejos, obsoletos y montar una empresa de esa naturaleza requiere de hombres y mujeres con un expertís adquirido durante años. Una empresa aérea internacional debe cumplir con regulaciones de organismos tan estrictos que con la 4t nos degradaron a categoría dos en materia aeroportuaria y ni para cuándo recuperar la calificación uno. Los regímenes que juegan al empresario aéreo comercial internacional siempre terminan por fracasar, y eso lo sabemos quienes hemos sufrido la amarga experiencia de volar por aerolíneas como la alemana Luftverkehrs, la norcoreana Air Koryo, Cubana de Aviación, Czech Airlines o Aeroflot, que perdió su licencia para volar a Estados Unidos en 1983, por sólo citar algunas, y la razón es muy sencilla: no es función de los gobiernos administrar aerolíneas, esa película ya la vimos y el final no es feliz. Si esta nueva ocurrencia termina como el Banco del Bienestar, las Universidades del Bienestar o Gas del Bienestar, ya se puede prever que pasará con ella desde su inicio. ¡Bienvenidos de regreso a los años 70!

En el mundo de las noticias también hay buenas, y es que luego de un cierre de año 2022 en el que hubo participación en proyectos de desarrollo de infraestructura, programas de dimensión social, especialmente para mujeres, y apoyo a medianas y pequeñas empresas, el Consejo Coordinador Empresarial trabaja en su arranque para este 2013. Su presidente Francisco Cervantes, me comenta que en el organismo cúpula empresarial prevalecerá la búsqueda de acuerdos con los tres niveles de gobierno y con los países que integran el T-MEC, además de que se refrendará el apoyo a los emprendedores, así como la búsqueda de mejores condiciones para que los empresarios sigan al frente en la creación de empleos y el desarrollo económico.

Hoy lunes la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México convocó a la primera sesión de su nuevo Consejo Técnico para revisar el caso de la profesora Martha Rodríguez Ruíz, quien como sabemos fue la directora de tesis de la ministra Yasmin Esquivel Mossa, acusada de haber plagiado el mismo trabajo presentado un año dos meses antes por otro alumno de la misma facultad, Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Si como dice la UNAM la Facultad de Derecho está comprometida con la legalidad y la ética, así como con la excelencia académica, lo que se espera de este Consejo es no sólo saber si la tesis en cuestión fue plagiada, sino cuantas tesis iguales existen y como fue que ocurrieron los hechos que datan de 1985, porque no sería remoto que la profesora Rodríguez Ruíz haya vendido una o más trabajos de titulación. Si la UNAM ratifica el plagio, la ministra deberá renunciar a la corte con todo lo que ello implica. El tema va más allá de la honorabilidad de la ministra Esquivel y del abogado Báez, está en entredicho la reputación y el honor de la facultad, la Universidad Nacional y sus egresados.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

