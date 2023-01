Nuevo ridículo de la Liga MX

Claro que la postergación de los juegos en Culiacán (Dorados vs. Correcaminos), y Mazatlán (Mazatlán vs. León) por los hechos de violencia la región de Sinaloa es comprensible. De eso no hay duda. Pero lo que es imposible de creer, es que se reprogramen otros dos duelos en pleno inicio del torneo, debido a que la cancha de uno de sus estadios no está en buenas condiciones.

Desde que terminó el campeonato anterior para el Atlas hasta el inicio del Clausura 2023 no pasaron menos de dos meses. Fue un tiempo para que los responsables del Jalisco no lo tuvieran en buenas condiciones, pese a haber tenido conciertos y partidos de preparación.

El hecho de que no se jueguen el Atlas vs. Toluca y Leones Negros vs. Pumas Tabasco es el nuevo gran ridículo de la Liga MX y sus flamantes ejecutivos, que como siempre están más preocupados por quedar bien en patios ajenos que en ocuparse en ofrecer a su público un espectáculo de calidad y, en este caso, que comience su torneo conforme a lo estipulado por ellos mismos.

¿Por qué no se juega en el Jalisco la Jornada 1 tanto en la Liga MX como en la Liga de Expansión MX? Sencillo. La cancha es un asco, está maltratada porque la utilizaron para un concierto de Los Bukis y no la cuidaron, y lo que es peor, ante las condiciones en las que estaba, decidieron hacer ahí juegos de una copa de pretemporada. Un terrible error por donde se vea.

Se debe sumar el Fan ID. Han pasado 10 meses de la violencia que se vivió en el Querétaro vs. Atlas, y una de sus flamantes medidas era su implementación al torneo que seguía, después dijeron que para la Liguilla del mismo, luego hicieron pruebas en juegos de la Selección, y ahora han vuelto a anunciar su implementación, aunque no tendrá carácter obligatorio, sino hasta avanzada la competencia; es decir, podrá entrar gente a sin estar identificada, y si se agarran a golpes no pasa nada.

En verdad que siguen abusando de lo que representa el futbol en la sociedad de nuestro país, sin cuidar a su mercado y ni siquiera a su producto. Total, que el Atlas vs. Toluca se juegue cuando se pueda, porque a nadie se le ocurrió que la cancha del Jalisco podría quedar dañada. Y del juego de Expansión ni hablemos, ese si no se juega pareciera que les da lo mismo.

En el organigrama de la Liga MX luce todo muy bien diseñado, con ejecutivos que van y vienen con sus pares de la MLS para fusionar y vender una imagen que no existe, ya que con descuidos, como lo que originó la postergación de los juegos del Jalisco, demuestran que no están a la altura de lo que persiguen y siguen siendo parte de una Liga muy alejada de la élite.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@gvlo2008

MAAZ