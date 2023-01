¿El laboratorio electoral?

El miércoles pasado arrancó -de manera oficial- el periodo para el proceso electoral del Estado de México a concluir el 4 de junio. Está en juego la gubernatura de la entidad federativa más poblada del país; la cercanía con la capital y el presupuesto son cruciales para los partidos y candidatos en disputa; su capacidad territorial y la fuerza que esto significa será vital de cara al 2024 y; además de lo simbólico que representaría terminar con el último bastión del PRI o conservarlo, según sea el caso, por lo que estos comicios representan los más importantes en este año (sin demeritar la elección en Coahuila).

En este sentido, por mucho tiempo se dijo que las elecciones del Estado de México era un “laboratorio” para las presidenciales en turno, ya que al llevarse a cabo un año antes, se podía registrar las preferencias de los electores, afinar las maquinarias electorales, así como los dar por sentado los mensajes al interior del Revolucionario Institucional. Sin embargo, los últimos comicios donde el Edomex fungió de “caldo de cultivo” quizá fue en los cuales salió victorioso Peña Nieto, quien a la postre también ganaría la presidencia. La elección de 2017 es prueba de esto, pues aunque Del Mazo ganó la gubernatura, el territorio mexiquense votó con altos porcentajes por López Obrador un año después.

En esta ocasión, Morena adelanta con paso firme a los competidores, ya que la candidata desde hace meses fue la misma contendiente que en 2017, Delfina Gómez. La maestra, como le suelen decir, ya tiene la experiencia territorial de recorrer los 125 municipios mexiquenses y, sobre todo, ahora cuenta con mucho más conocimiento político, su manejo interno al partido y cómo abanderar la contienda desde el seno del llamado “Grupo Texcoco”. La otra cara de la misma moneda, también la candidata morenista, acumula más -negativos-, pues su actuación al frente de la SEP dejó mucho qué desear, pero sobre todo, el fallo del Tribunal Electoral que señala que “pasó la charola” con los empleados del ayuntamiento de Texcoco para ayudar al financiamiento de su campaña.

Por su parte, la oposición en el Estado de México se encuentra desarticulada, desorganizada y sin rumbo para esta contienda, un fiel reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Son ocho los partidos políticos que formalmente se encuentran en carrera por la gubernatura, donde es casi seguro que la alianza de Morena, PT y Verde sea un hecho, mientras que la coalición Va por México no se define, MC jugará en solitario (siguiendo la estrategia nacional), igual que Nueva Alianza. A tan solo unos días para presentar coaliciones y candidatos, los partidos de oposición no logran definir a las o los personajes que abanderen el proyecto político mexiquense, no saben si irán o no en alianza ni tampoco encuentran claridad en los objetivos.

Factores por lo que las encuestas marcan como gran favorita a la maestra Delfina, incluso tomando todas las combinaciones posibles, si el PRI, el PAN y el PRD deciden jugar por su cuenta con Alejandra del Moral, Enrique Vargas y Omar Ortega, respectivamente; si se consuma la alianza con la candidata priísta en la boleta, se ajusta la contienda, pero aún así Delfina Gómez y Morena resultarían vencedores. Solo restaría observar la actuación del actual gobernador y las huestes priístas mexiquenses, sin embargo lo que se ha visto hasta ahora es que que Del Mazo no se involucrará de manera activa en estas elecciones, por lo que el camino se encuentra zanjado a favor de la candidatura del presidente. Sin embargo esto es política y aún resta tiempo.

POR ADRIANA SARUR

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR

PAL