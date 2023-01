Entre la Justicia y el Derecho

La democracia y la alternancia en el poder trajo consigo una obsesión por la transparencia como característica principal y a veces única de la honestidad. Ser transparente no necesariamente implica ser honesto. Tampoco, señalar ciertos hechos es sinónimo de decir la verdad. Ambas son solamente una forma de influir en la opinión y la percepción.

Vamos a los ejemplos. En comunicación (y muchas veces, en la vida) las cosas están bien o mal de acuerdo con el objetivo. La semana pasada analizamos en este espacio algunos de los muchos errores en el manejo de crisis del caso Jazmín Esquivel (asumiendo que lo que buscaban quienes administraron la crisis era mantener posibilidades de que fuera votada como presidenta de la Corte).

La consecuencia evidente es que no llegó, pero hoy, esa solo es relevante para sus y los intereses que representa. Lo trascendente para México es que en el fondo será una anécdota más porque el único hecho que se comprobará con el tiempo es que no conoceremos la verdad ni en tiempos en el que el pecho del presidente no es bodega. Percepción versus realidad.

Lamentable, pero los hechos “con base en el alto nivel de coincidencias entre las tesis objeto de revisión, superior al 90 por ciento”, no necesariamente nos dicen la verdad. La confusión como forma de salvar pellejos y de decir la verdad para decir mentiras está eclipsando a México. Brujería a través de las palabras.

Vamos a otro ejemplo. De la lectura del comunicado de la UNAM y considerando la delgada línea de la autonomía universitaria en la que se mueve el rector Graue, podemos concluir que fue cuidadosamente redactado, tanto, que de tan claro es confuso.

El siguiente paso por parte de la todavía Máxima Casa de Estudios, es que la forma en la que comuniquen las conclusiones de la siguiente parte del análisis no dejen lugar a dudas, ni espacio a la confusión. También será muy relevante quién lo comunique y que la o las personas designadas contribuyan a lo imposible: despolitizar el hecho. La estrategia deberá tomar en cuenta que transparencia no es sinónimo de honestidad.

Las acciones que implementen deben también considerar que no han comunicado las consecuencias académicas y legales para quien resulte responsable de más del 90% de las coincidencias. De no hacerlo, abrirán más espacios a la sospecha y alimentarán en un sector importante de la población la hoguera que quema a las instituciones, en este caso la Corte.

Esto nos lleva a otro ejemplo de cómo puedes decir la verdad (para algunos) diciendo mentiras. Ayer, el presidente López Obrador señaló: "A ver, díganme ustedes si conocen una decisión de la Corte que haya ayudado al pueblo, no hay nada". Verdad en un país en el que hay mínimo entendimiento de lo que implica el Estado de Derecho y en el que lo legal es un laberinto que aterra hasta a las personas con más alto nivel educativo.

El peligro para México es que estamos atrapados entre las palabras “honestas” que acomodan la verdad en función de intereses particulares (que todos lo hagan no quiere decir que está bien); y lo que elegimos creer en función de nuestras percepciones, no los hechos.

Es momento de regresar a un eje de coherencia que genere equilibrios entre los intereses propios del poder, el dinero y la obsesión humana por tener la razón. El Estado y la todavía separación de poderes y la autonomía universitaria, no son unipersonales.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

PAL