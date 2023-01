Adiós a ser la mujer maravilla

Son las que van a determinar nuestras emociones, quienes a la vez van a influir en nuestra actitud y acciones de estos 12 meses.

Las mujeres tenemos que empezar por el tan escuchado término empoderamiento femenino. Se piensa que es una herramienta para el cambio social, cuando en realidad presenta varios obstáculos para la igualdad de género; ignora los problemas estructurales, culpa a las mujeres de su posición y excluye a quienes tienen necesidades diferentes.

La idea de empoderamiento supone que el poder es algo que puede ser dado o no por ciertas personas o situaciones, en vez de algo que está dentro de cada persona. Además, muchas veces tiene límites y/o resulta falso, porque las soluciones que ofrece son por encima del agua. Como la activista Srilatha Batliwala argumentó: “Las relaciones de poder sólo se pueden cambiar a través de la transformación de las estructuras e instituciones que refuerzan y preservan los sistemas de poder existentes”.

El significado que se ha construido alrededor de este término individualiza un problema que es estructural. Como si la equidad se pudiera conseguir solo a través de un crecimiento personal individual, y no una transformación social.

Resultaría mucho más eficiente enseñar y promover la autonomía, que a diferencia del poder ofrecería un sentido de propiedad colectiva donde podríamos actuar y tomar decisiones con libertad. Ahora, con esto no me refiero a que empecemos a creer que no necesitamos de nadie y que podemos con todo nosotras solas, porque entonces estaríamos adquiriendo otra creencia manipuladora.

El síndrome de la mujer maravilla es considerado por muchos como el gran mal de las mujeres del siglo XXI. No tiene reconocimiento oficial médico, pero el número de mujeres que se comportan de esta manera aumenta día a día. Son mujeres que se ocupan de todo sin pedir ayuda, con la intención de agradar y ser aceptadas, olvidando radicalmente sus necesidades.

El año pasado leí un libro que relata la vida de una mujer en esta situación, El último hombre blanco de Nuria Labari. La protagonista abandona todas sus cualidades como mujer, pensando que la única manera de alcanzar su éxito profesional es convertirse en un hombre más de los que se sientan en las mesas donde ella quiere estar algún día. La historia visibiliza la manera en que como dice la autora: “El campo semántico de lo femenino ha sido expulsado del trabajo y de la manera de producir: no hay cuerpo, emoción, contradicción, ambigüedad, tierra”. Por esto, el feminismo también tiene que llegar a las oficinas y a las mujeres que tienen poder en ellas. El libro propone seguir yendo al trabajo, pero desde otro lugar y otra manera. Concluye que los géneros deben trabajar en conjunto.

Este nuevo año caminemos hacia nuestras metas sin pensar que para lograrlo debemos abandonarnos a nosotras mismas. No necesitamos ser mujeres maravilla, ni pedirle a alguien más que nos dé un poder que ya tenemos. Tenemos que reconocer que somos humanas. Que cada quien es responsable de su vida y que lo que necesitamos ya está dentro de nosotras.

