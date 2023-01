Un año de continuidad y definiciones

“Nadie debería depositar sus esperanzas en un milagro.” Vladimir Putin

Es sabido que el calendario gregoriano es un constructo social emanado de la observación de los fenómenos naturales, donde se necesitan 365 días para dar la vuelta al sol. Por supuesto que cada año nuevo tiene una carga de simbolismos y significantes personales como el “renacer” o “comenzar un nuevo camino”, una “nueva vida”. Sin embargo, también sabemos que el inicio de un nuevo año no es per se, un golpe de timón que se nos da desde el universo, sino una continuidad de lo que hemos venido haciendo y, esto se acentúa, en el ámbito público, en lo político, económico, etc.

Con esto no quiero decir que este 2023 será exactamente igual que el año que recién terminó, pero sí tendrá grandes semejanzas. En la arena internacional seguiremos inmiscuidos en la guerra entre Rusia y Ucrania, que tras el cese del fuego durante el periodo invernal, redoblarán presupuestos en defensa e incrementarán sus esfuerzos para ganar este conflicto bélico. Las variantes respecto al año pasado será el ensanchamiento de la OTAN, la actuación de los países de occidente, así como la participación de actores importantes como Turquía, Irán y sobre todo China. En la Unión Europea seguirán sufriendo los estragos que la guerra ocasiona en los aspectos económicos, alimentarios y, por supuesto, energéticos, además de lidiar con los conflictos en los Balcanes. Las elecciones en Polonia, inestabilidad en Gran Bretaña y el resurgimiento de la ultraderecha en Italia marcarán el rumbo político este año.

En latitudes latinoamericanas este año seguirá con gran polarización en Brasil, con el inicio del tercer mandato de Lula da Silva, la recuperación del Estado en el Perú, la nueva Constitución en Chile, la adaptación de la visión de Petro en Colombia, así como las elecciones en Argentina serán los puntos claves a seguir, sumado al muy probable derrumbe económico en El Salvador, seguido de estallamientos sociales y políticos como principales repercusiones.

Asimismo, en nuestro país, será un año con tres grandes coyunturas políticas dentro de la casa de espejos en la que nos encontramos. La reforma electoral (en sus planes B, C o D) y el nombramiento de los nuevos consejeros del INE; las elecciones de Coahuila y del Estado de México; y el acomodo final del tablero electoral de cara a las presidenciales del 2024, es decir el último capítulo de “las corcholatas”. Esto sumado a que nos encontramos en el año del adiós del presidente y quien intensificará la retórica de la división de afectos dicotómicos: estás conmigo o en contra mía.

En este sentido, este año que comienza no dista mucho de lo vivido en 2022, pero será con mucho mayor ahínco. El juego político-electoral marcará la agenda pública, más allá de la crisis de inseguridad o de la (sorpresiva) estabilidad económica. Los resultados en los comicios de mediados de año configurarán el estado de la alianza dentro de la oposición o terminará por dinamitarla. De igual manera, los aspirantes verán sus pretensiones modificadas por el resultado electoral en estas dos entidades federativas, no solo la definición de los candidatos de oposición, también saldrá el humo blanco de entre las “corcholatas”. Así, que lo que viene para este 2023 será de continuidad llena de acentos y de definiciones.

POR ADRIANA SARUR

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR

