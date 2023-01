Sólo por ser mexicana

“Las piernas separadas y las manos en el cofre.”

Nunca imaginé que iba a escuchar esa frase, que alguien me la diría a mí. “¿Qué?”

Manejo de Santa Fe, Nuevo México, a El Paso, Texas. Escucho un audiolibro de Guy de Maupassant, El collar, y pienso en la genialidad de este autor francés, en su manera de manejar a los personajes y entender la conducta humana. Observo las formas que dibujan las nubes en un cielo casi del todo despejado con destellos rosas y púrpuras; es un nuevo atardecer de principios del 2023. Sonrió tranquila y feliz junto a mi concuña Kathy después de más de tres horas de carretera.

- “Ikis”, la llamo, “tengo una patrulla detrás.”

- “Pégate a tu derecha y déjalo pasar”, comenta Kathy con su voz siempre ecuánime.

- “Pero sigue atrás de mí… Ya prendió las luces... Ahora son dos patrullas… Ikis, prendieron las sirenas”.

- “Mónica, ahora sí oríllate a la derecha y detente lentamente.”

Estamos a tan sólo pocos metros de la frontera entre Nuevo México y Texas.

- “Ikis, no entiendo, ¿por qué nos detuvo?”

Se presenta el oficial Jonathan Pérez, en inglés, y me dice que me detuvo por la poca distancia que había entre mi coche y el coche de enfrente. Esto es una gran mentira, porque siempre hubo una distancia considerable entre los dos coches. La camioneta de enfrente también se detiene, lo cual sorprende mucho al oficial Pérez. Kathy, como buena americana y con voz pausada y calmada, le explica al oficial que venimos siguiendo a su esposo y sus dos hijos que están en la camioneta de adelante. El oficial revisa los asientos vacíos de atrás y me pide mi licencia de conducir. Con toda la tranquilidad se la entrego. No estoy nerviosa. No iba a exceso de velocidad y estaba cumpliendo con todo el reglamento para conducir en EU. Al ver mi licencia de México el oficial me dice: “¿en español o en inglés?” Le contesto educadamente que “en español, por favor.” “Baje del vehículo con cuidado y acompáñeme” ¿Por? Miro a Kathy sin entender nada. Ella me dice ahora sí con la voz alterada que obedezca, que baje.

El oficial me pide los papeles de la camioneta. Le explico que es rentada, que mi esposo la rentó pero que él tomó un vuelo en Santa Fé, que no tenemos el contrato porque se lo quedó él por error, pero que vamos directo al aeropuerto de El Paso para devolverla. Mientras le explico esto, camino hacia la patrulla escoltada por otros dos policías. Sin más, el oficial Perez me ordena enojado: “las piernas separadas y las manos en el cofre”. Lo miro con susto y sorpresa mientras él exclama: “La camioneta es robada”.

El oficial Pérez abre una computadora, escribe en ella los datos de mis documentos, toma fotos y video de mis papeles. Todo pasa en segundos, no entiendo por que estoy en la carretera con las manos sobre el cofre y con las piernas separadas. Traigo puesto un pantalón de piel negro ajustado y una blusa pegada. Me siento totalmente indefensa, vulnerable. Por segundos me pasan imágenes de lo que están viviendo las mujeres en Irán, en México, lo que viven a diario las mujeres indocumentadas en ambos lados de la frontera en manos de hombres autoritarios, abusivos. Me siento discriminada, ultrajada, con tres hombres armados detrás de mí y uno haciendo una llamada. Me hierve la sangre y pienso que no hay razón alguna para detenerme, que no soy ninguna criminal y que me están tratando de esta manera sólo por ser mexicana.

Lo miro a los ojos y le digo con el mismo tono de voz que él utilizó conmigo: “¿Está diciendo que la camioneta es robada porque soy mexicana?”. Y continúo con el mismo tono de voz, pero ahora con más rabia: “¿Cuál es el motivo por el que me detuvo?”. El oficial Pérez me enfrenta, ahora más enojado: “¡Aquí las preguntas las hago yo!”. Miro a los ojos a los otros dos oficiales en busca de comprensión, sabiendo que no me podían detener sin alguna justificación.

El oficial Pérez me dice que me va a llevar detenida. Mi miedo aumenta, pero mi miedo es confrontativo, mi miedo crece y se expande. Le digo que a mí no me va a llevar a ningún lado, que yo no hice absolutamente nada ilegal, que no me puedo levantar acusaciones falsas por ser mexicana, que si quiere que me acompañe al aeropuerto porque tengo entregar la camioneta antes de las 7 pm sin que me cobren recargos y que él me tiene detenida sólo por ser mexicana. “Investigue todo lo que quiera”, le digo. “Pues voy a investigar si tiene criminal records por ser de México”.

El oficial Pérez hace otra llamada y yo sigo, como criminal, con las manos en el cofre y las piernas separadas. Me niego a estar en esa posición, le digo que me estoy helando y sin permiso camino hacia la camioneta por mi abrigo porque estamos a 2 grados centígrados. Me escoltan los otros dos policías. Kathy, mientras tanto, llama a mi esposo para pedir el contrato de la camioneta. Yo regreso a la patrulla y me paro junto al oficial Pérez, cruzada de brazos. Su compañero se para junto a mí. Pienso en Octavio Paz, pienso que quieren negar su origen mexicano. El oficial Pérez termina la llamada y me dice que me va hacer el favor de dejarme ir. Kathy grita que ya tiene el contrato de la renta de la camioneta. El oficial Pérez me devuelve mi licencia y espera a que le de las gracias. Pienso en cómo la soberbia humana se alimenta de resentimiento. Pienso en que yo, a diferencia de él, tengo un águila tatuada en el pecho y a mí no me da vergüenza ser mexicana. Tomo con orgullo mi licencia y le digo en español: “Que tenga buen día, oficial Pérez”.

