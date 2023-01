¿Quién quiso matar a Ciro Gómez Leyva?

“A las 11:10pm, a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, escribió en un tuit, apenas 20 minutos después de que intentaran asesinarlo el jueves 15 de diciembre, el periodista Ciro Gómez Leyva.

“Me salvó el blindaje de la camioneta”, posteó minutos más tarde, adjuntando un par de fotografías en las que se veían algunos de los disparos que impactaron el vehículo.

Han pasado 20 días de aquella noche y no hay nadie detenido por el atentado a uno de los periodistas más conocidos de México. La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, aseguró la semana pasada que los autores materiales y los vehículos utilizados durante el ataque están identificados pero que, por la secrecía de la investigación, no se informa más.

“Se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos que participaron en el evento, uno de los vehículos se conoce que no solamente lo siguió ese día, sino algunos días anteriores, hay una ubicación de donde está este vehículo y de las personas, de los autores materiales”, mencionó.

“¿Por qué no se ha dado información más allá de esto? Por las características propias del caso y para que no haya ningún problema en el momento de las detenciones. Vamos a seguir informando, no quisiera decir más porque, efectivamente, hay secrecía en la investigación, pero nuestro compromiso es que esto no va a quedar impune”, señaló.

En un país donde fueron asesinados 12 periodistas el año pasado, un ataque como el perpetrado contra Cirono solo requiere la condena unánime de la sociedad, sino celeridad en la investigación y esclarecimiento del caso: ¿quiénes y por qué quisieron matarlo?

Todos hemos podido observar la reconstrucción de hechos: los asesinos seguían la camioneta de Ciro, junto a un sospechoso coche que ralentizó el paso, hasta el momento del ataque. Los asesinatos, que ocurrieron fuera de la capital, son cobijados en su gran mayoría por la impunidad. ¿Este crimen tampoco se esclarecerá?

A 20 días, no hay un detenido ni se ha podido aclarar cuál es el móvil del intento de homicidio pese a que las autoridades insisten en que se resolverá.

La investigación, por desgracia, ya no es el tema central. Los reflectores, como en casi todo, apuntan al presidente López Obrador. En su mañanera posterior al atentado, se solidarizó con Ciro, pero acto seguido criticó a varios periodistas. El presidente dijo también, sin mayores elementos, que el atentado en contra del periodista pudo haber sido parte de un plan orquestado por grupos contrarios a su gobierno con el objeto de provocar una desestabilización.

“Nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos, y el principal derecho humano es el derecho a la vida, pero, sí puede ser un caso vinculado a el proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos”, señaló.

Para evitar especulaciones y manosear el caso se necesitan respuestas. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién fue? ¿Por qué quisieron matarlo? Las preguntas se acumulan. Si no es posible esclarecer rápido qué pasó en un ataque contra uno de los periodistas más reconocidos del país, ¿qué le espera a otros colegas que viven entre el fuego cruzado?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL