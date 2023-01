Elección de la ministra Piña: muestra de respeto a la división de poderes

En medio de un proceso histórico en México, ha resultado electa como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Una mujer en autodefinición idealista a quien le interesó ser la primera mujer presidenta de la Corte “no porque le interese el cargo o el poder, sino por ser idealista”.

Como sabemos, esta sucesión en la presidencia de la Corte ha sido muy polémica, particularmente por los diferentes intereses involucrados en este tema; sin embargo, ha resultado verdaderamente significativo por el hecho de que por primera ocasión se eligió a una mujer para presidirla hasta el 31 de diciembre de 2026.

En su discurso inicial como presidenta del máximo tribunal de México, la ministra Piña agradeció a sus compañeros la congruencia y reconoció la determinación por romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. La elección es un triunfo para ella, pero también para las mujeres de nuestro país, y muchos grupos minoritarios, ya que ella se ha preocupado por salvaguardar sus derechos.

Además, agradeció a las mujeres que siempre han creído en otro mundo de respeto y justicia para ellas, “las que no se han cansado de luchar para arrinconar a nuestra cultura patriarcal, honro a las que ya no están”.

La ministra presidenta también reconoció que asumió una doble responsabilidad: Por un lado, hacia sus colegas, las y los ministros y por otro, hacia las mujeres. “Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. Me siento acompañada, respaldada por todas ellas y nosotras. Me siento muy fuerte, porque sé que estamos todas aquí demostrando que sí podemos. Agradezco a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de luchar para arrinconar a nuestra cultura patriarcal, honor a las que ya no están. Nos esforzaremos todos los días por crear una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia para las mujeres”.

La ministra Piña Hernández fue una de las primeras en dar a conocer sus aspiraciones para suceder en la presidencia al ministro Arturo Zaldívar, con la propuesta de mantener la independencia del Poder Judicial.

Licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en Psicología Social y Comunicación, en Derecho Constitucional y Administrativo, y doctora por la división de estudios de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue profesora de educación primaria egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, cuenta con una carrera judicial de más de 30 años, en la que ha resaltado su profundo contacto y cercanía con el pueblo.

Dentro de su idealismo, manifestó su particular interés en fortalecer la independencia del Poder Judicial, en el marco de la división de poderes. En ese sentido, sostiene que siempre ha sido congruente con sus decisiones, lo cual no implica pelear con el Ejecutivo; su responsabilidad como ministra de la Corte es no ceder a las presiones que “las que provienen exclusivamente del cumplimiento de mi mandato como jueza constitucional”.

Hoy compartimos nuestro beneplácito por la elección de la ministra Norma Piña, porque es un triunfo para las mujeres, además de ser una muestra de que en nuestro país se respeta la División de Poderes, donde cada uno de ellos puede desahogar sus respectivos procesos sin la intromisión de alguno de los otros dos. Es una prueba fehaciente de la institucionalidad con la que actúa el Gobierno de la Cuarta Transformación.

José Narro Céspedes

Colaborador

@josenarro

MAAZ