¿Campaña contra el Metro?

Llevamos más de un año con una intensa campaña en prensa y, sobre todo, en redes sociales en contra del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de México, pareciera que lo que se busca es atacar a la institución y a sus trabajadores, claro, de pasada golpear a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, poco dicen los más entusiastas golpeadores en las diferentes redes sociales, que a la fecha se llevan a cabo varios proyectos para mejorar el servicio del Metro capitalino, uno de los más importantes es la renovación de la Línea 1 que va de Pantitlán a Observatorio, en donde ya llegó el tren 2 de 29. Esta modernización no es menor, se está cambiando todo, se está rehabilitando el túnel y se están instalando nuevas vías.

Otras inversiones para destacar es la del proyecto conocido como Metro-Energía, la rehabilitación de la Línea 12 y su ampliación de Mixcoac a Observatorio, así como el nuevo Puesto Central de Control 1 en el C5, en que actualmente ya se realiza la regulación de las Líneas 3, 4 y 6. Se prevé que se incorporen con posterioridad las Líneas 1, 2 y 5.

El Metro moviliza a alrededor de 3.7 millones de personas cada día, pero de lo único que se habla es de hechos desafortunados que van desde fallas, pequeños incendios y personas que se avientan a las vías, situaciones que no tardan en regularizarse durante el transcurso del día.

Es hasta cierto punto normal, el Metro fue creado por decreto el 19 de abril de 1967, en donde su red se compone de 195 estaciones distribuidas en 12 Líneas. Del total de 218,862 kilómetros totales que integran la red, 124,828 son subterráneos, 63,632 son a nivel de superficie y 30,402 son sobre viaducto elevado.

Desde su inauguración en 1969 hasta la fecha, el Metro ha transportado a más de 65 mil millones de usuarios y ha recorrido más de 1,546.5 millones de kilómetros. Tan importante es la Línea 1, que entre esta y la 2 y 3, se contabiliza prácticamente el 50% de los viajes que se realizan en el Metro.

Incluso en días pasados la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, instaló el Consejo Consultivo del organismo. Este estará integrado por exdirectores del Metro, especialistas, empresarios y académicos. La mandataria capitalina quien presidirá dicho Consejo mandó el mensaje de que la mejor grilla es el trabajo.

El Metro no ha sido mantenido adecuadamente durante sexenios, de ello no se debe sorprender nadie, es muy fácil culpar a la administración en turno. Si no se estuviera haciendo en este sexenio la modernización emprendida, las fallas se podrían incrementar hasta volver inoperantes varias Líneas de este importante medio de transporte para millones de capitalinos.

Hoy más que utilizar las fallas que se presentan en el Metro para golpear políticamente, se debe estar muy pendiente de que la modernización emprendida llegue a buen fin, de que los usuarios de este medio de transporte tengan un sistema moderno, seguro y, sobre todo, a la altura de esta gran capital.

El aseverar como lo han hecho algunos de que el Metro esta peor que nunca es mezquino, tramposo y, sobre todo, falaz. Hoy se hacen grandes inversiones para subsanar el paso de los años en un sistema que se fue haciendo viejo, pero que ha venido transportando a millones de mexicanos por ya más de 53 años de un servicio ejemplar.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

EDUARDOMACG@ICLOUD.COM

@EDUARDO84888581

PAL