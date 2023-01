Sí, todos lo somos. De una manera u otra, siempre alegamos ser víctimas del yugo de unos, o los dichos de otros, nadie se salva. Los liberales lo son de los conservadores y viceversa; el Presidente lo es de la oposición y éstos del Presidente; El Chapo es víctima del sistema carcelario gringo; y la Presidenta del Perú es víctima de las movilizaciones que ella atribuye al defenestrado Castillo que, a su vez, es víctima de un parlamento que, ni tardo ni perezoso, al ser víctima de una disolución inconstitucional, lo destituyó, y así, hoy, el pueblo peruano es víctima de sus representantes populares.

El engaño es evidente, si el criterio para distinguir lo justo de lo injusto es necesariamente ambiguo, quien está con la víctima no se equivoca nunca: Ucrania es víctima de Rusia que, a su vez, es víctima de la OTAN, quien es víctima (títere) de la política exterior estadounidense, que es víctima de sí misma y su laberinto.

Pero todo esto obedece a una razón: La víctima es el héroe moderno.

La ideología victimista es el primer disfraz de las razones de los poderosos. Si sólo tiene valor la víctima, la posibilidad de declararse como tal es una bendición. La víctima es irresponsable, no rinde cuentas ni tiene necesidad de justificarse.

A la vista están aquellos líderes que se comportan como víctimas, proponiendo a sus partidarios un pacto de afecto mediante la palanca del resentimiento, lo que genera una vinculación emotiva y no solo racional, creando un enemigo respecto del cual, todos somos víctimas.

Para tal fin, eligen a la aristocracia o los empresarios, pero también, a los inmigrantes, los asociales, a los diferentes por color de piel, raza o preferencia sexual; a los políticos, los corruptos y a los “holgazanes”. En este horizonte no hay amor sin enemigo, y nadie individualiza a un enemigo sin sentirse su víctima real o potencial.

Ser víctima nos da prestigio, y como sugiere el italiano, Daniele Giglioli, “nos permite exigir que seamos escuchados; promete y fomenta reconocimiento; es un potente generador de identidad; nos hace inmunes a las críticas y garantiza nuestra inocencia más allá de una duda razonable”:

Quien plagió es víctima de otro plagiado que igualmente fue víctima de un director de tesis que, siendo víctima de la precariedad salarial, quizás (sin aseverar nada), decidió comercializar trabajos profesionales con más de un 99 por ciento de similitud, sin saber, desde luego, que el tiempo victimiza a todo mundo y hasta las más simples fechorías se descubren.

En fin, por eso se puede afirmar que, la víctima no ha hecho, le han propinado; no actúa, resiente. No somos lo que comemos, sino lo que hemos padecido, lo que nos quitaron, lo que perdimos o lo que podemos perder.

Es urgente que cambiemos esta visión y pongamos en duda una de las pautas más importantes en las que se debate la política de nuestros días: la categoría de víctima y su inevitable santificación.

POR DIEGO LATORRE LÓPEZ

SOCIO DIRECTOR DE LATORRE & ROJO, S.C.

@DIEGOLGPN

