¿Dónde estaba la mamá de la niña a la que el productor Yuri Breña le hizo fotos desnuda?

PREGUNTA INOCENTE: ¿DÓNDE ESTABA LA MAMÁ DE LA NIÑA A QUIEN EL PRODUCTOR YURI BREÑA LE HIZO 50 SESIONES DE FOTOS DESNUDA?

Pregunta Inocente: ¿Dónde estaban las personas mayores, responsables de la excuñada y de la hijastra del productor Yuri Breña, mientras él les prometió cuando tenían 17 y 12 años: -te voy a hacer famosa- para lo cual le hizo a su hijastra 50 sesiones de fotos desnuda en las que le hacía tocamientos?

A la mamá de la nena de 12 años se le pudo haber pasado una sesión en las que el padrastro le tomara fotos sin ropa, pero ¿y las siguientes 49 sesiones dónde quedaron sus instintos de mamá? ¡Qué nunca vio venir el peligro para su hija a manos del sinvergüenza de su exmarido! Es aterrador, porque además le suministraba marihuana y alcohol, y nadie vio nada.

El productor de “Azul” y “La casa en la playa” se encuentra en prisión preventiva acusado de corrupción de menores, abuso sexual y pornografía infantil, pero ¿acaso la mamá de la menor no debería estar también acusada de falta total de supervisión de su hijita, porque dicha corrupción de menores la ejerció el productor con su hijastra desde que ella tenía 12 hasta que cumplio 17 años? Por cierto, ¿a qué hora trabajaba Yuri cuando estaba muy ocupado prometiendo que las iba a hacer famosas si se dejaban manosear y fotografiar sin ropa?

El sinvergüenza las lastimó de por vida y no les cumplió el sueño de la fantasía de la fama, el cuento de: -Te voy a dar el estelar-. Pero la justicia tiene en sus manos fotos y videos en el que el productor pierde la cordura, el recato y se salta todos los límites por lo que el castigo será severo.

QUE ALGUIEN NOS EXPLIQUE: ¿LA FISCALÍA DEJA LIBRES A FEMINICIDAS POR FALTA DE PRUEBAS Y CONDENA AL COMPOSITOR HORACIO PALENCIA A 22 AÑOS DE PRISIÓN POR FUSILARSE UNA CANCIÓN?

No entiendo, ¿la Fiscalía de la República deja libres y suelta a muchos feminicidas y asesinos disque por falta de pruebas, pero le aplican al compositor, Horacio Palencia la pena de 22 años en prisión por plagio de una canción?

Claro que es delito plagiar, pero ¿acaso eso no es una demanda civil que se compensa con dinero? ¿Por piedad, que alguien nos explique?

CONSUELO DUVAL ADMITE QUE A RAÍZ DE QUE SU MARIDO LE PIDIÓ EL DIVORCIO, DE QUE SU PAPÁ FALLECIERA Y SU HERMANA LULÚ FUERA DIAGNOSTICADA CON CÁNCER, COMENZÓ A TOMAR ALCOHOL PARA ANESTESIARSE CONTRA TANTO DOLOR

Consuelo Duval admite: -Mi marido me pidió el divorcio, mi papá falleció, diagnosticaron con cáncer a mi hermana y para anestesiarme contra el dolor tomé demasiado, no me ayudó pero renací”

¿Y el amor?

“Me enamoro mal, doy las gracias por quererme y le preguntó: -¿Qué te compró? Prefiero estar sola, me da nostalgia que me abracen, pero ¡me acuerdo y se me pasa!- dijo Consuelo la futura protagonista de la serie de Disney, “C.H.U.E.C.O.”,traducida a 26 idiomas.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ