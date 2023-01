¿Y vas a seguir votando por esos?

l juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de nuestro país en las épocas del Tomandante Borolas… debería tenernos escandalizados. Es increíble que hayamos normalizado el comportamiento de un secretario que se suponía estaba para protegernos y que, sin embargo, este juicio decidirá si de verdad estaba aliado con el narco, que tantas bajas ha causado entre nuestros compatriotas.

Otra cosa que no me explico es la tranquilidad con la que se toman esta información aquellos que se dicen PANuchos. ¿Y con qué cara sostienen que ellos tendrían mejores condiciones de seguridad en el país? Chiales. Ya ni la arruinan. Que poca… memoria tienen. Me enchila saber que este oscuro personaje, quien era el amiguis y mano derecha de CalderRon Hinojosa… al parecer no lo va a empinar, de lo contrario, ya lo habría balconeado.

¿Y deveras le creen a Felipe Calderón que siendo tan cercanos como hermanos, neta no sabía lo que su cuatacho“hacía en lo oscurito”? ¿Qué tanto podremos dar credibilidad a las declaraciones que hagan los narcopersonajes de élite que está presentando la fiscalía? Ya que siempre se puede suponer que siendo criminales y queriendo “quedar bien” en sus respectivos casos para reducir su condena, podrían inventar cualquier cosa.

¿Y quién manipuló a quién? ¿Los personajes corruptos del gobierno (y hasta empresarios) o el crimen organizado fue quien los intervino? De hecho, no pocos periodistas aseguran que fueron las autoridades quienes armaron y dieron órdenes a los narquillos. Que sin este empujón no pasarían de campesinos a salto de mata. David Russell, reportero de La Jornada en Nueva York, se hizo a su vez otro cuestionamiento muy delicado.

¿A poco todo ese trasiego de drogas, armas y corruptelas era absolutamente ignorado por el gobierno estadounidense y sus instituciones? ¿Neta nadie se daba cuenta, o también estaban infiltrados o involucrados? ¡Porque no me van a decir que el país más poderoso del mundo, con armamento e inteligencia sofisticados, estaban comiendo camote! Calderón y sus cercanos quedan como el Cuetero, porque son culpables, por omisión o por involucramiento.

Y si planea votar por este partido o la alianza PRI-PAN-PRD este año y el siguiente podría usted está eligiendo algún secuaz de estos tipejos. No en balde Calderón quería seguir gobernando, incluso a través de Peña Nieto. Algunos aseguran que preparó la mesa con dineros y negocios con estos fines.

¿Recuerdan la venta de armas e inteligencia a los gobiernos de diversos estados? Y cierro con una última pregunta que hace el propio Víctor Ronquillo: ¿fue García Luna quien marcó, entonces, toda una estrategia de Securities para toda América Latina desde los sótanos del Pentágono?

Mucho me temo que al gobierno gringo no le interesa que eso sea conocido públicamente. Y según los periodistas, Calderón tiene ya seis carpetas de investigación en México, pero eso y nada…

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ