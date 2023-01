Cetes a un año en 11%

Desde el año pasado los inversionistas que gustan de la renta fija están de plácemes con ganancias que no se veían en muchos años para los bonos que coloca el gobierno. Algunos los llaman negocios de viudas, por su bajísimo riesgo, que al compararse con la inflación también han otorgado un premio real también relevante.

Y es que el Banco de México con la subida de la inflación, y el alza en tasas en Estados Unidos, no ha tenido otra que elevar en doble dígito las tasas de los Cetes que han escalado ya 11 por ciento anual, donde incluso algunos analistas ya no ven lejano que

podrían elevarse hasta 12 por ciento.

Apenas ayer el instituto central, que tiene como gobernadora a Victoria Rodríguez Ceja, llevó a cabo una subasta extraordinaria de valores gubernamentales de Cetes a diferentes plazos por la friolera de 25 mil millones de pesos que revela tasas altas para largo.

La subasta arrojó tres mil 501 millones de pesos en Cetes de 196 días, con una tasa de 11.08 por ciento; tres mil millones en Cetes de 266 días, a 11.08 por ciento; seis mil millones en Cetes de 350 días, en 11.09 por ciento; y la mayor parte, 12 mil 499 millones

de pesos en Cetes de 728 días colocados, en 10.73 por ciento.

Como imaginará en el mercado los papeles con tasas reales altas son devorados por los gestores de fondos y la colocación mostró una demanda de 3.3 veces el monto ofrecido, y mientras no ceda la inflación esas tasas prevalecerán.

La mala noticia para México es que el premio tanto alto por la deuda del gobierno la pagamos todos con nuestros impuestos cuando se podría destinar a otras obligaciones del Estado, y al tiempo será un freno para la recuperación de la economía que todavía no recupera los niveles de actividad que había antes de la pandemia.

LA RUTA DEL DINERO

Ya le he comentado que en el negocio de la TV de paga los contenidos son un diferenciador y por lo pronto izzi acaba de sumar a la plataforma Edye con más programación para el público infantil. Será un servicio de video sobre demanda que estará disponible tanto para izzi tv como izzi go luego del acuerdo alcanzado con HITN-TV que ofrece programación cultural y educativa para toda la familia. En los contenidos sobresale los programas para niños en edad preescolar conocido como Edye, a partir de este viernes... El que acaba de concluir un ciclo profesional, sin duda con cuchos logros en Monex es Moisés Tiktin Nickin, en la posición de director general del banco y recientemente encargado del área internacional. Tiktin no dice adiós del todo a Monex ya que ahora será miembro del consejo de grupo financiero que preside Héctor Lagos Dondé... De manteles largos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que preside Graciela Márquez Colín, por los primeros 40 años de ese gran generador de estadísticas de México.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

LSN