SOS: La oposición en llamas

En absoluta orfandad ha quedado la lucha opositora en México y es que a los dirigentes de los principales partidos políticos se encuentran sin ideas y con una ridícula visión cortoplacista están decidiendo apagar un infiernito atropellando acuerdos y pactando en lo oscurito para beneficios de la cúpula en turno. En el mejor de los casos remediando lo inmediato, pero en el pírrico intento destruyen los puentes que permitirían construir el gran proyecto presidencial en 2024.

Por increíble que parezca los jurásicos partidos PAN y PRI, con casi 200 años sumados de experiencia en las andadas políticas, (que uno pensaría que se la saben ¡de todas, todas! ya que cuentan con la experiencia y visión de ideólogos, estrategas y de quienes han sido presidentes y gobernadores de esta nación), salen con cada puntada que apenaría a los más despistados integrantes de una mesa directiva de bachillerato.

Esto hace evidente que las decisiones se toman en las camarillas de Marko Cortés y Alito Moreno o peor aún en los arranques de sus sesudas reflexiones personalísimas. Así, más tardaron en anunciar el resurgimiento de la Alianza y la distribución de quien encabezará Coahuila, Edomex, CDMX y la presidencial; que en recibir contundente respuesta de algunos de sus más conspicuos generales: Damián Zepeda, Gustavo Madero y Miguel Ángel Osorio Chong quienes desconocieron el entusiasmo de sus dirigentes y marcaron su desacuerdo.

En el mismo sentido, el otro aliado, el PRD, una vez que recibió trato de pariente pobre, finalmente alzó la voz y por conducto de un más avezado Jesús Zambrano, puntualizó que no debe quedar en manos de los partidos políticos la facultad exclusiva de decidir los candidatos de la alianza, “como si fuera un vulgar reparto de cuotas”, las candidaturas deben ser una decisión compartida y solicitó que la coalición no se quede al nivel de las dirigencias partidistas, sino que se integre a la sociedad civil incluso para proponer perfiles.

No es nuevo que al famoso Alito en su puesta en escena como aprendiz de dictador, (ya está orquestando burlar los estatutos para presidir al PRI más allá del tiempo por el que fue electo) decida en su beneficio avasallando militancia y liderazgos. Algo similar pasa en el búnker azul con Marko y sus malquerientes.

Deben entender que al PAN y al PRI no les alcanza solos.

Si no hacen un genuino ejercicio de inclusión con todas las fuerzas políticas opositoras, si no integran a la sociedad civil, si no escuchan al empresariado y la clase trabajadora se quedarán con un escenario político lúgubre digno de cuento de Juan Rulfo en El llano en llamas.

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

JOSECAMACHO@GMAIL.COM

@JLCA007

MAAZ