Hace unos días el secretario de gobernación, Adán Augusto López, se reunió con dirigentes y gobernadores estatales de Morena bajo el argumento de “reforzar” la unidad y “ratificar el compromiso con el proyecto de nación”, encuentro realizado en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, un par de semanas después de la protesta de simpatizantes de Marcelo Ebrard que pedían “reglas” para los aspirantes en la contienda electoral, debido a la contratación y sucesivo retiro de anuncios espectaculares en apoyo a las aspiraciones de la jefa de gobierno de la CDMX, por parte de legisladores.

Ya con el proceso electoral en Coahuila y Estado de México arrancando motores, previas a la gran carrera de 2024, la gran incógnita que enfrenta el oficialismo en México es ¿qué sucederá después de Andrés Manuel López Obrador? El gran problema que se le presenta a Morena es que desde su surgimiento como ese gran movimiento social no ha sabido y/o podido configurar su institucionalización como partido político. La difícil realidad que enfrentan es que su mayor fortaleza es su única fortaleza y recae en los hombros de un presidente que ha demostrado una serie de carencias, algunas incluso letales, como el manejo de la pandemia y el desmoronamiento del sistema nacional de salud.

Sin embargo, ningún aspirante a una plaza de representación popular, incluida la presidencia, tiene el alcance, ni la brega, ni la voluntad de replicar lo que Andrés Manuel consigue desde la calle hasta las urnas, independientemente de los malos resultados demostrados.

Para que haya verdaderamente democracia debe existir certidumbre en el proceso e incertidumbre en el resultado, el modelo actual dentro de Morena invierte este fenómeno desde que el propio presidente llama “corcholatas” que se tienen que “destapar” a “sus” aspirantes en el partido que “él” creó.

Ese proceso de “encuestas internas” en las que sustentan procesos selectivos y eventuales nombramientos dista de conceptos democráticos y no se trata sólo de un problema en Morena, el gran problema de la sucesión de 2024 es que hay incertidumbre en el diseño e implementación de las reglas en lo particular, desde la oposición, la falta de estructuras, estrategias y genuina autocrítica que incidan en establecer confianza en ese electorado dolido que no olvida, hasta lo general, en donde se busca reformar la ley electoral con el sello de la casa de forma exprés, donde eventualmente tendrían que involucrarse entidades como la SCJN para corregir un daño que puede afectar el proceso mismo.

El panorama para la democracia por estas fechas está por demás enrarecido y esto sólo apenas comienza, mucho por analizar.

POR AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

MAAZ