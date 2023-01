Revienta Afirme por caso de Next Energy

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila (Morena) va con todo contra Grupo Afirme y sus directivos, por retener 130 millones de pesos, que el gobierno de Jaime Bonilla (Morena), entregó a la empresa Next Energy, que lidera Javier Maiz, para la construcción de una planta fotovoltaica, que no se efectuó. El grupo de Maiz no invirtió 14 mil millones de pesos, como establecía el contrato con el gobierno morenista. No habrá perdón, ni olvido en BC.

JALISCO: El gobernador Enrique Alfaro no le tiene miedo al rector de la UdeG, Ricardo Villanueva; ni al morenista Carlos Lomelí, sino al exrector Raúl Padilla, quien, nos dicen, está haciendo amarres en Morena. Pese a los gritos fanfarrones del emecista, comprobó que no podrá manipular la sucesión de su estado. Se peleó con todos y hasta con el edil de Guadalajara, Pablo Lemus, el mejor ubicado en las encuestas y en MC.

HIDALGO: La captura de Francisco Díaz Cravioto, hijo del expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Francisco Díaz Arriaga, por un fraude con documentos oficiales falsificados contra la empresa Luna Gas, por 39 millones de pesos, tiene más trasfondo. Luego que la Procuraduría local, que encabeza Santiago Nieto, obtuviera orden a aprehensión contra la esposa del detenido, Sabina Hernández, ofreció en un video, ser un “testigo protegido” para exhibir el gobierno de Omar Fayad.

TAMAULIPAS: Tras una sorda guerra que llegó a tribunales, Morena arrebató la Jucopo del Congreso local, al PAN, controlado por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Las diputadas Sandra García, Linda González y Nora Gómez, quienes se dicen ser “azules”, apoyaron al morenismo. Al final la sobrina de AMLO, Úrsula Salazar, llegó al liderazgo de la Cámara y se fijó como objetivo, meter a la cárcel a Cabeza de Vaca.

SINALOA: En su visita a Los Mochis, el secretario de Gobernación, Adán López, acompañado del gobernador Rubén Rocha, coincidieron en evitar estigmatizar a la entidad como “violenta”. Es la entidad más importante del país en generación de alimentos, que se consumen en México y el mundo. Por cierto, Rubén apoyó públicamente a Adán como posible candidato a la Presidencia, en un evento de entrega de credenciales de Bienestar en el municipio.

PUEBLA: El exdiputado federal y exlíder estatal del PVEM, Juan Carlos Natale, se convirtió en el coordinador de la campaña de Marcelo Ebrard, en la entidad. El líder de Morena en Diputados, el poblano Ignacio Mier, promueve Adán López. Exalcaldesa de la capital, Claudia Rivera, y el gobernador Sergio Céspedes, están con Claudia Sheinbaum.

GUANAJUATO: Felipe Guerrero, rector de la Universidad estatal le puso el cascabel al gato al bloquear un sindicato independiente. Contaba con el apoyo del presidente de la Junta Local de Conciliación, Arturo Hernández, quien fue removido. Ahora la encabeza Mónica Contreras y no aceptará consignas. Está sembrada la semilla de una crisis ya que el sindicato actual, afín al rector, pues no dejará desplazarse.

