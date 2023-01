¿Quién se cree Diego Lainez?

Quien asegure que Diego Lainez no es un joven con las capacidades futbolísticas necesarias para poder ser de los mejores futbolistas en México, y tener una buena carrera en Europa, sin duda, estará mintiendo. Pero con el caso de este jugador, de 22 años, ha quedado demostrado, de nueva cuenta, que para tener triunfo en el futbol no solamente se trata de saber golpear un balón.

También tiene que ver lo que se mama en casa, cómo trabajan con el entorno cuando el éxito comienza a llegar y, por supuesto, de las personas de quien se rodean. Porque en muchas ocasiones los padres, o la gente que se acerca a los padres, se dejan llevar por la manera tan fugaz con que un muchacho, con buenas condiciones, puede irrumpir en el futbol profesional.

Y entonces se creen que su hijo es el nuevo Messi, o que debe de apretar al club que lo formó para un mejor contrato, una vez que lo suben al primer equipo. Por supuesto que es válido pensar en la mejora económica y de condiciones laborales, pero hay que saber cuándo y cuánto.

El no entender esa parte ya la vivió Diego Lainez, cuando decidió salir del América con las primeras ofertas de Europa. En 2019, Miguel Herrera, quien era su entrenador, le pedía que se quedara uno o dos torneos más para terminar de madurar. Pero no hizo caso, su entorno no hizo caso, y se fueron a la exigencia del Real Betis y de una liga como la española.

Pensaron que con lo que había mostrado ya era suficiente para triunfar en otro mundo, porque en verdad que el futbol europeo es otro mundo, hasta que la realidad fue golpeando a Lainez, de tal manera que lo dejó en la sombra, relegado en el cuadro de Sevilla, en donde en 72 partidos sumó apenas dos mil 646 minutos jugados en las diferentes competiciones, con cuatro goles marcados y seis asistencias.

El chico y su gente pensaron que encontraron la luz al irse al Braga de Portugal, pero la historia, incluso, ha sido peor. Con el club luso solamente ha participado en 13 partidos con 470 minutos de juego, dos goles y dos asistencias. A partir de esa inactividad, se quedó sin ser tomado en cuenta para el Mundial de Qatar 2022.

Una carrera que, a los 22 años, está muy cerca de ir todavía peor, pero que si Lainez y su círculo cercano se dan cuenta de sus errores, están muy a tiempo de recuperar e, incluso, de realizar el sueño de éxito en el balompié europeo. Sin embargo, eso no parece ser lo que sucede con este muchacho.

¿Por qué? Ante los trascendidos del interés de América y Tigres por repatriarlo, Santiago Baños, presidente deportivo americanista, reveló en entrevista con Marca que Lainez les pedía dos millones de dólares de sueldo anual. Una barbaridad para el presente de un muchacho que, apenas, rebasa los tres mil minutos de juego en los últimos cuatro años. ¿Quién se cree? ¿Gignac, Ochoa? No está ni cerca de alguna de estas figuras. Vaya, en estos momentos no representa ni siquiera lo que es un futbolista cercano a su edad, como Alexis Vega.

Desubicado, muy desubicado está Lainez y ya sea él, su familia o la gente que lo maneja, debe entender que lo único que están logrando es terminar con la carrera de un joven con grandes condiciones, pero que no supo o supieron manejar, y que ahora pareciera que siente que el futbol mexicano no lo merece de vuelta cuando, seamos sinceros, no habrá club en Europa que le pague esa cantidad, y que le dé minutos de juego con los antecedentes que tiene.

Es más, ni la MLS le pagaría eso porque en estos momentos no es una figura, lo han engañado diciendo que lo es, y ese es su más grande error. Tigres pudiera llegar a pagarle todo ese dinero, será problema del cuadro felino, pero en verdad seamos sinceros, no los vale.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008