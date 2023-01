OxyContin y la emergencia de opioides en Estados Unidos: ¿Qué está detrás del fentanilo?

Imaginemos por un momento a una sociedad con un dolor tan profundo que sólo puede ser tratado por medios no convencionales o experimentales. Pensemos que el dolor que sufre ese grupo de comunidades no proviene de ninguna forma del resentimiento social o problemas aislados de entendimiento o comunicación, mucho menos por factores económicos exclusivamente.

El resultado de dicha reflexión no es nada sencillo, pero ayudaría a contextualizar lo que los estadounidenses viven a diario en el núcleo social en el que se encuentran y la emergencia de salud pública a la que se enfrentan.

La epidemia de opioides en Estados Unidos empezó en la segunda mitad de la década de los años 90.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EU, “entre 1999 y 2019, casi 500 mil personas murieron a causa de una sobredosis relacionada con algún tipo de sustancia de este tipo, ya sea ilegal o recetado por un médico”.

Tan sólo en 2019, alrededor de 136 personas murieron cada día a causa de una sobredosis de opiáceos, representando más de 70 por ciento de las muertes por sobredosis de drogas en aquella nación.

Durante la pandemia de COVID-19 el fenómeno empeoró, ya que las muertes por este concepto se aceleraron; según los CDC, aumentaron en 38.4 por ciento de junio de 2019 a mayo de 2020.

“Los opioides sintéticos (principalmente el fentanilo ilícito), parecen ser, el principal impulsor del aumento de las muertes por sobredosis”, dijeron los funcionarios de la CDC en diciembre del año pasado.

Al respecto, el documental The Crime of the Century (El crimen del siglo), dirigido por Alex Gibney y estrenado en mayo de 2021, cuenta paso a paso cómo empezó esta crisis de opiáceos durante los lejanos años 90 y cómo esta última, se desarrolló hasta la actualidad.

La principal acusación de este trabajo de investigación gira en torno a que esta emergencia de salud pública no ocurrió de repente, sino que fue "manufacturada", desde el inicio, por las empresas farmacéuticas estadounidenses en contubernio con las autoridades federales de aquel país.

Según el documental y expertos en salud pública, el lanzamiento al mercado de OxyContin, un medicamento para el dolor, fue el principal culpable de la crisis antes descrita. Esta sustancia es un tipo de narcótico usado para tratar el dolor causado por el cáncer, traumatismos crónicos o una cirugía mayor. Sin embargo, esta droga puede ser extremadamente adictiva y quienes la toman pueden experimentar fuertes efectos adicionales de la abstinencia.

El consumo prolongado de este medicamento, o el abuso de este, podría resultar en una adicción severa, sobredosis o muerte.

En 1996, el primer año en que estuvo en el mercado, OxyContin produjo 45 millones de dólars en ventas para la farmacéutica Purdue. Ya en el 2000, generó 1.1 billones en ingresos. En 2010, los beneficios económicos subieron a 3.1 billones de dólares, y en 2015, la revista “Forbes” estimó que el patrimonio familiar de los Sackler, (dueños de Purdue), alcanzaba los 14 billones de dólares.

Durante décadas, Purdue Pharma y su departamento de ventas convencieron a los médicos de que el OxyContin era seguro. Por muchos años, los médicos eran renuentes al recetar los opioides porque son adictivos y no son destinados para tratar el dolor crónico. Pero gran parte de la estrategia de ventas en la campaña publicitaria de OxyContin se centraba en afirmar que los efectos de una sola dosis duraban 12 horas, en vez de ocho o menos, para prevenir el uso frecuente. Purdue también afirmaba que habían reducido los efectos secundarios y adictivos de la oxicodona. Por lo que esta compañía aseguraba que su medicamento era una droga segura de consumir.

Evidentemente mintieron y junto a dichas invenciones, la crisis de farmacodependientes se incrementó exponencialmente en Estados Unidos, dando lugar a una necesidad de satisfacción de parte de los opiáceos y drogas sintéticas, sin precedentes, abriendo la puerta de par en par a precursores químicos como el fentanilo, un elemento disruptivo en la cadena de drogas ilegales que mató, entre 2020 y 2021, al menos a 129 mil personas por sobredosis en Estados Unidos.

Aunado a ello, las autoridades sanitarias indican que los fallecimientos por opioides sintéticos crecieron 18 veces entre 2013 y 2020 en aquella nación. En ese último año, tres de cada cuatro casos involucraban cuando menos un opioide. Y es que, el fentanilo es entre 50 y 150 veces más poderoso que la morfina, y en muchas ciudades de Estados Unidos sus efectos ya se han dejado sentir, creando espacios conocidos como ciudades zombies. Esta sustancia es la base de las drogas que, en la actualidad, los estadounidenses consumen en demasía.

Como se ha visto hasta ahora, el establecimiento de una política de salud pública regional promovida desde las altas esferas de Estados Unidos no es una acción promovida desde una óptica preventiva, sino más bien, reactiva, ya que el tiempo ha demostrado la enorme corrupción que se ha tenido en aquella nación por parte de los organismos reguladores de tratamientos y medicamentos aplicados en el sector salud. La crisis de los opioides es una llamada de atención a revisar con detenimiento la viabilidad o no de privatizar los servicios de salud en cualquier país.

Luis Miguel Martínez Anzures

Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública

MAAZ