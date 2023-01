Voy a tomar para agarrar valor

Cuantas veces no nos ha pasado que recordamos lo que hicimos la noche anterior y decimos: “No sé cómo me atreví a hacer eso” y nos da la famosa cruda moral, no quieres ni siquiera salir de las sábanas y piensas: “Tierra, trágame”.

Obviamente hay diferentes niveles de cruda moral, sin embargo, hay unas que sí tienen que ver con situaciones que potencialmente pueden darle un giro a tu vida, como el tener relaciones sin protección y quedar embarazados o lo que es aún peor, contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, quizá podría suceder algo en donde esté involucrada la violencia y termines en la cárcel, con una demanda millonaria o como en otros casos… hasta huyendo del país.

¿Por qué suceden estas cosas cuando bebemos, por qué a veces no podemos detenernos?

Esto tiene que ver con la corteza prefrontal, una zona del cerebro en donde se desarrollan varios procesos mentales, pero son tres los que nos interesan principalmente: toma de decisiones, planeación y medición de riesgo. Esta es la primera zona del cerebro que comienza a cambiar cuando empezamos a tomar, apenas con cuatro copas en menos de dos horas nuestro comportamiento ya comienza a cambiar, no medimos el riesgo, lo que parecía peligroso cuando estamos en nuestros cinco sentidos, después de unas copas ya no se ve tan peligroso y es cuando decidimos mandarle un mensaje al “crush” a las 4 de la mañana.

Por eso tantos negocios se cierran mientras se toma alcohol, poco a poco se van eliminando ciertas trabas que pueden impedir llevar a cabo algún trato porque simplemente ya no tenemos la misma capacidad de tomar decisiones, las personas dicen, “¡bueno hagámoslo, sólo se vive una vez!” Puede que funcione en algunas ocasiones, pero en muchas otras no es así.

Tomar en exceso es lo que conlleva a tantos problemas en el mundo, es el consumo explosivo conocido como binge drinking: Hombres que toman cinco copas o más en dos horas o menos y mujeres, cuatro copas o más en dos horas o menos, esta diferencia de copas se da porque las mujeres tienen menos enzimas en el hígado para metabolizar el alcohol.

Si nosotros aprendemos a beber con medida no llegamos a atrofiar nuestra corteza prefrontal a ese grado. El alcohol es un desinhibidor social, está bien que nos aventemos a hacer cosas que quizás sobrios no haríamos, pero debe de ser con control y con el afán de disfrutarlo, es decir, quizás sobrio no te atreverías a ir a la pista a bailar, pero con un par de copitas encima te animas y te la pasas bien, quizás te animes a ir a platicar con alguien que te intimida o te puedes convertir en un gran conversador y reírte mucho.

El alcohol libera dopamina, por eso nos sentimos bien cuando tomamos, pero pasarnos de alcohol nos puede llevar a vivir pesadillas. Por eso es peligrosa la violencia cuando hay alcohol involucrado, no se mide el riesgo y actuamos de forma desproporcionada, a lo largo de mis años en los antros he conocido muchas historias en donde jóvenes han echado a perder su futuro por involucrarse en una pelea.

Disfrutemos la fiesta, pero con medida. Una copa por hora, comer bien y tomar agua para no arrepentirnos al día siguiente.

POR RUDY TERCERO

@RUDYTERCEROF

R3FABRE@YAHOO.COM

MAAZ