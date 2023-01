A partir del último accidente, sufrido por cientos de capitalinos en el metro de esta Ciudad, se empezó a generar por canales mediáticos oficialistas, la idea de que pueden ser actos de sabotaje. Algo sumamente descabellado, si tomamos en cuenta que a nuestro querido metro no se le ha dado mantenimiento, en estos últimos cuatro años. La evidencia a simple vista, es la suciedad e inmundicia en la que se encuentran escaleras, baños, andenes, vagones y torniquetes. Pero lo que en verdad es un diagnóstico de que no se trata de sabotaje, son las formas y momentos en que han tenido lugar los accidentes, suscitados desde 2020 a la fecha. Todos causados, por falta de mantenimiento, y no de ingeniería en la construcción, o diseño de infraestructura. Mucha soberbia y poca entereza, para reconocer que el descuido, cobra vidas.

Queda claro que aquellas y aquellos quienes gobiernan la Ciudad de México, en verdad creen que son innovadores y que cumplen derechos, pero, sobre todo, piensan que todo aquel ciudadano, que se queja de una obvia mala gestión, en la que se encuentra sumida la Ciudad, conspira contra ellos y ellas. Por supuesto, nada nuevo.

Pero hablar de sabotaje, ya es extremo, recordemos lo sucedido en España el 11 de marzo de 2004, cuando una serie de ataques a cuatro trenes de la red; cercanas a Madrid, fueron llevados a cabo por terroristas. Según la sentencia de la Audiencia Nacional y, la del Tribunal Supremo. ? Fallecieron 193 personas, y alrededor de dos mil, resultaron heridas. Eso si es boicot, o acto de terrorismo, ya que existía la intención de dañar. Pero decir que un cilindro de seguridad fue desprendido, a propósito, es ir demasiado lejos.

Lo primero que quiero que te preguntes es ¿Cuántos años de vida tiene cada uno de los trenes, que circulan en las diferentes líneas, excepto la L-12? Ya se fijaron en las “supuestas pruebas:” El cilindro, está más oxidado que un cañón sumergido en agua de mar, durante siglos. Claro, si alguna persona tiene un auto por más de 10 años, sabrá que el mantenimiento es fundamental para que tenga un rendimiento adecuado, pero si además el auto es para el desempeño, más allá de su rango de operación, es muy probable que el mantenimiento deba ser constante, y el cambio de piezas o de trenes, algo prioritario.

Es risible que expongan que alguien, está cometiendo actos para minar nuestro metro, cuando resulta evidente que no existe inversión, para evitar la obsolescencia programada de cualquier mecanismo. No se adelantaron los accidentes del metro, debido a una simpleza. Estuvimos parados dos años y medio, debido a la pandemia. Durante ese tiempo, no se invirtió en reparaciones y obtención de nuevas unidades ferroviarias, porque pensaron que no importaba.

En los diversos metros del mundo, se programaron fideicomisos, ante la caída de venta de boletos; y hecho lo cual, los usaron para realizar reparaciones, que no son fáciles, cuando el uso es constante. De tal suerte, que tuvieron una calidad óptima al momento del regreso a la normalidad.

¿Han escuchado de algún accidente, en algún equiparable de este tipo de transporte público, en otros países, durante estos años?

La respuesta es no, porque se dieron a la tarea de corregir las fallas que se suscitaron durante la época en que se detuvo el mundo. México es diferente, y su Ciudad, todavía más, sólo que no para mejor. El mismo metro en que nuestras familias, amigos, y conocidos, viajaron con mucha seguridad, durante décadas, hoy ya no resulta un transporte público confiable.

En una Ciudad que crece a partir de la madrugada; de 5 a 20 millones de personas, se requiere una programación que no tiene nada que ver con la política, sino con una estrategia que sea implementada desde quienes supuestamente saben gobernar.

Una última reflexión, es muy desafortunado afirmar que una persona, por haber estudiado una ciencia exacta, es mejor que otra, que estudió una ciencia social. Lo cierto, es que los que estudian ciencias exactas, tienen algunas habilidades, que se desarrollan, generalmente, dentro de universidades y laboratorios, para crear e innovar dentro de su campo de conocimiento, mientras que los que estudian ciencias sociales, en general, administran, planean y realizan las políticas públicas más exitosas. Se que me hablarán de Angela Merkel, pero, es una excepción, por favor, miren su curriculum vitae. En resumen; todos pueden gobernar, pero para lograrlo tienen que saber además, ciencias sociales, y no sólo, imaginar que pueden.

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

PAL