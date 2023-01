El fracaso de Va por México

Los resultados están a la vista para quien quiera verlos, aunque las dirigencias del PAN, PRI y PRD se empeñen en vender otra realidad.

El menjurje ideológico que a todos los integrantes desdibuja, no funciona para ganar elecciones. Podrá servir -en todo caso- en el Congreso para contener reformas constitucionales, aunque el PRI ya ha provocado fisuras con sus posiciones legislativas (la reforma para la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, por ejemplo), o como salvavidas para los presidentes de los partidos que la integran. Pero para hacerse del poder, no.

En 2018, para no ir más lejos, la 4T no tenía ninguna gubernatura. Este 2023 ya es gobierno en 22 estados; el PAN solo en cinco (Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Guanajuato y Aguascalientes), el PRI en tres (Edomex y Coahuila, que estarán en juego este año, y Durango) y MC en dos (Jalisco y NL). De las 21 gubernaturas que se jugaron en 2021 y 2022, la alianza entre los tres partidos sólo ganó dos (menos del 10%). Donde el PAN ha ganado, salvo en un caso (Aguascalientes) compitió sin el PRI. Morena y sus aliados tienen una tasa de éxito del 75% en el terreno de las gubernaturas. Ese dato es inversamente proporcional a la tasa de fracaso de PAN-PRI-PRD unidos.

Pese a los números, las dirigencias del PAN, PRI y PRD anunciaron el pasado jueves que van juntos en 2023 y, encarrerados, dijeron que también en 2024. Es más, hicieron público el reparto del pastel: el tricolor pondrá a los candidatos en Coahuila y Edomex, y el PAN conducirá el proceso para elegir candidato a la presidencia y jefatura de gobierno en 2024.

La alianza es un Frankenstein que los mexicanos no entienden. Los votantes del PRI, por ejemplo, no se sienten cómodos votando por el PAN. Los del PAN, prefieren hacerlo por MC que por el PRI. Morena se alimenta de las estructuras priistas (no se explica de otra forma el triunfo dos a uno de los candidatos morenistas en estados gobernados por el PRI, como Hidalgo y Oaxaca). MC cacha a los panistas inconformes (como en Campeche o NL, en 2021).

Para panistas y priistas, cargar al PRI de ‘Alito’ no solo acarrea enorme desprestigio, sino que vuelve indefendible a los ojos del ciudadano la unión con quien trae a cuestas denuncias por corrupción y enriquecimiento ilícito.

Si la alianza contra natura entre PAN y PRD arrojó como saldo un desastre electoral en 2018 (ambos partidos tuvieron su peor elección presidencial en la época reciente), la incorporación del PRI al revoltijo, presagia no solo un caos para los votantes, sino la pulverización de la oposición que, sin ayuda de nadie, camina a su desdibujamiento.

“Todos son iguales”, ha repetido hasta la saciedad AMLO, desde hace años. Bien, pues la oposición luce empeñada en darle la razón. “Ellos, contra nosotros”, dirá.

Juntos, en la misma licuadora, confundirán a un electorado que no sabrá qué implicará votar por ellos, más allá de estar en contra de un hombre.

Lily Téllez se adelanta en la ruta por 2024. El IV Informe ayer, del gobernador de Yucatán Mauricio Vila, que tuvo gran convocatoria, resultó marco perfecto para que la muy saludada senadora del PAN se hiciera acompañar ante las dirigencias y jugadores de Va Por México de un fichaje que le da estructura a su aspiración presidencial: Roberto Gil Zuarth es ya el estratega y jefe de su campaña.

